김제시, 미래 특장차산업 박람회 30일 개막…50여대 전시

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31일까지 김제실내체육관서 개최…피지컬 AI·자율주행 등 미래 기술 조명

정책 세미나·수출상담회·투자유치 설명회 마련…기업 판로 확대 지원

[김제=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 김제시가 특장차 산업의 미래 기술과 발전 방향을 공유하고 시민들에게 다양한 전시·체험 기회를 제공하는 산업 박람회를 개최한다고 26일 밝혔다.

김제시는 오는 30~31일 김제실내체육관 일원에서 전북특별자치도와 공동 주최하고 자동차융합기술원이 주관하는 '제4회 미래 특장차산업 박람회'를 연다.

올해 박람회는 '피지컬 AI가 바꿀 특장산업의 내일'을 주제로 산업의 미래 성장 방향을 모색한다.

제4회 미래 특장차산업 박람회 포스터[사진=김제시]2026.10.26 gojongwin@newspim.com

30일 오전 10시 개막식에서는 특장산업 발전 유공자 표창과 설계 경진대회 시상식이 진행된다. 자동차융합기술원과 한국특장차협회, 제조혁신피지컬AI협회는 업무협약을 맺고 특장차와 피지컬 AI 융합기술의 공동연구 및 기술교류에 협력할 예정이다.

같은 날 오후에는 '피지컬 AI 시대 제조업 전략수립'을 주제로 정책 세미나를 열어 특장산업의 인공지능 전환과 자율주행 기술 활용 방안을 논의한다. 3

1일에는 학생들의 창의적인 아이디어를 선보이는 특장차 아이디어 경진대회가 열리며, 행사 기간 수출상담회와 특장기업 투자유치 설명회도 마련된다.

전시장에는 소방차와 구급차, 고소작업차, 환경청소차, 캠핑카, 자율주행차 등 특장차 50여 대가 전시된다. 기업과 공공기관, 대학 등이 참여하는 홍보부스에서는 관련 제품과 기술, 기업지원 사업 등을 소개한다.

시민 참여 프로그램도 다양하게 운영된다. 대형 특장차 사각지대 체험과 소방차 물호스 체험, 특장차 페이퍼토이 조립, 태양광 자동차 만들기, 드론 조종 등 20개 체험 프로그램을 통해 특장산업을 쉽게 접할 수 있도록 할 계획이다.

김제청년축제와 연계한 스탬프 투어도 운영해 관람객에게 즐길 거리를 제공한다.

정성주 김제시장은 "이번 박람회가 특장산업의 미래 성장 가능성을 공유하고 기업과 시민이 함께하는 교류의 장이 되길 기대한다"며 "다양한 전시와 체험을 즐길 수 있도록 행사 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com