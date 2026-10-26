전주국제그림책도서전 6만여 명 방문…세계 그림책 교류 플랫폼 '도약'

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24일간 한국소리문화의전당서 개최…국비 확보로 전시 규모·전문성 강화

국제 콘퍼런스·출판교류 세미나·북마켓 운영…저작권 논의와 신진 작가 발굴 성과

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시는 제5회 전주국제그림책도서전이 6만여 명의 방문객을 모으며 전주를 대표하는 국제 문화행사로서 가능성을 확인했다고 26일 밝혔다.

전주시는 지난 2일부터 전까지 24일간 한국소리문화의전당 전시장 일원에서 '기억을 그리다'를 주제로 열린 제5회 전주국제그림책도서전을 시민과 창작자, 국내외 출판 관계자들의 호응 속에 마무리했다.

제5회 전주국제그림책도서전(북마켓)[사진=전주시] 2026.10.26 lbs0964@newspim.com

올해 도서전은 처음으로 국가 예산을 확보해 행사 규모와 전문성을 강화했다. 특히 단순한 그림책 원화 전시를 넘어 작가와 출판사, 전문가가 교류하고 저작권 관련 논의를 진행하는 글로벌 그림책 비즈니스 플랫폼으로 성장할 가능성을 보여줬다는 평가다.

전시에서는 대만 그림책의 선구자인 지미 리아오(Jimmy Liao)의 '별이 빛나는 밤', '인생이라는 이름의 영화관', '왼쪽으로 가는 여자, 오른쪽으로 가는 남자' 원화와 한국 대표 작가 김동성의 '꽃에 미친 김군', '엄마 마중', '그 오월의 딸기', '고향의 봄' 원화 및 아트 프린트가 공개됐다.

류쉬궁, 린샤오베이, 우루이저, 잔디어 등 대만 작가들의 작품도 소개됐다. 그림책 활동가 양성과정을 수료한 지역 활동가들은 현장에서 작품 해설과 그림책 읽어주기를 진행해 관람객의 이해를 도왔다.

전주 그림책 작가 양성과정을 통해 배출된 시민 작가들의 원화와 더미북 전시도 마련됐다. 시민들이 직접 창작 주체로 참여해 완성한 작품들은 관람객들의 공감과 격려를 받았으며 전주의 시민 출판 역량을 보여주는 계기가 됐다.

세계 신간 그림책을 소개하는 '2026 dPICTUS 100 Outstanding Picturebooks'와 전주·대만의 음식과 식탁을 소재로 한 드로잉 체험 전시 '맛있는 전주, 맛있는 대만' 등 차별화된 기획 전시도 관심을 모았다.

지난 2일부터 4일까지 열린 본행사에서는 지미 리아오와 김동성 작가가 참여한 국제 콘퍼런스와 강연, 샤오위샨·잔디어 작가의 워크숍, 이수지 작가가 진행한 우루이저·박현민 작가 대담, 린샤오베이·류쉬궁 작가 강연 등이 진행됐다.

국내 그림책 출판사들이 마련한 강연과 체험, 공연 등 연계 프로그램도 관람객들의 참여를 이끌었다. 출판산업 활성화와 신진 작가 발굴을 위한 전문 프로그램도 성과를 거뒀다.

김동성 작가가 그림책 작가 지망생의 더미북을 일대일로 지도하는 '포트폴리오 리뷰'를 비롯해 국내외 출판 관계자들이 세계 시장 동향과 저작권 수출입 방안을 논의한 '출판교류 세미나', 국내외 출판사들이 그림책과 굿즈를 판매하고 교류하는 '북마켓' 등이 운영됐다.

lbs0964@newspim.com