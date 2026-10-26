강명수 전남광주특별시 초대 산업경제부시장 "산업 대전환 승부수"

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투자환경 개선·첨단산업 육성…양질의 일자리 창출 주력

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강명수 초대 산업경제부시장이 산업 대전환을 통한 기업 성장과 투자 유치 확대를 핵심 과제로 제시했다.

제조업과 첨단산업의 융합을 통해 지역 경제의 성장 동력을 확보하고 양질의 일자리 창출로 이어간다는 구상이다.

강명수 전남광주통합특별시 초대 산업경제부시장 취임식. [사진=전남광주통합특별시] 2026.10.26 ej7648@newspim.com

전남광주통합특별시는 26일 동부청사 이순신강당에서 민형배 시장과 동부권 시군 단체장 및 공직자 등 300여 명이 참석한 가운데 강 부시장 취임식을 개최했다고 밝혔다.

강 부시장은 취임사에서 산업경제 정책의 3대 원칙으로 현장 중심의 실효성 있는 해법 마련과 기업 친화적 투자환경 조성, 산업 성장과 시민 삶을 연결하는 선순환 구조 구축을 제시했다.

그는 에너지·철강·석유화학·우주항공·조선 등 기존 제조업 기반에 인공지능(AI)·반도체·모빌리티 등 첨단산업을 접목해 지역 산업의 경쟁력을 끌어올리겠다고 강조했다. 산업통상자원부 등 정부 부처와 산업 현장에서 쌓은 정책 경험을 바탕으로 전남광주를 세계적인 산업 거점으로 육성하겠다는 포부도 밝혔다.

특히 산업용지와 전력·맞춤형 인프라를 연계해 투자 여건을 개선하고 기존 기업의 성장을 뒷받침하는 한편 산업 발전의 성과가 양질의 일자리로 이어지도록 하겠다고 말했다.

민형배 시장은 격려사에서 동부권의 철강·석유화학·항만 산업에 AI와 신기술을 접목하고 이차전지 등 신산업을 육성해야 한다고 강조했다. 강 부시장이 산업 현장과 가까운 동부청사에서 근무하는 만큼 지역 산업에 새로운 활력을 불어넣어 달라고 당부했다.

강 부시장은 산업통상자원부 등에서 주요 보직을 거쳤으며 한국표준협회 회장을 역임했다. 취임식 이후에는 지역 언론사를 방문해 시정 운영 방향과 산업경제 발전 구상을 공유할 예정이다.

ej7648@newspim.com