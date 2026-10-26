이원택 전북지사, 민생 안정·책임 행정 강조…"도정 현안 속도감 있게 추진"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

베란다 태양광 보급 확대·농산물 가격안정 지원 개편 등 민생 대책 강화

새만금 기본계획 후속 조치·창업도시 공모 대응 및 의회·언론 소통 확대

[전북=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 전북지사가 26일 도민이 체감하는 민생 안정과 간부 중심의 책임 행정을 강조하며 주요 도정 현안의 신속한 추진과 적극적인 소통을 주문했다.

이 지사는 이날 간부회의를 열고 가정형 베란다 태양광 보급 확대, 농산물 가격안정 지원, 새만금 기본계획 후속 조치, 조직 내외 소통 강화 등 주요 현안을 점검했다.

이날 회의에서는 도민 생활과 밀접한 민생 대책이 중점적으로 논의됐다. 이 지사는 시·군 재정 부담을 줄이고 공동주택 수요를 적극 발굴해 가정형 베란다 태양광 보급을 확대할 것을 주문했다.

이원택 전북지사가 26일 간부회의를 주재하며 도정현안을 점검하고 있다.[사진-전북자치도]2026.10.26 lbs0964@newspim.com

특히 도비 지원 확대와 통일된 업무 기준 마련을 통해 사업 추진 속도를 높이고 미동의 공동주택 단지에 대한 공동 대응과 사후관리로 주민 불안을 사전에 해소하라고 강조했다.

주요 농산물 가격안정 지원 사업과 관련해서는 정부 정책 변화에 맞춰 중복 품목을 제외하고 신규 품목을 발굴하는 등 전북만의 차별화된 개편안을 마련하도록 했다.

계통출하도 단계적으로 확대해 농가 경영 안정을 뒷받침할 것을 당부했다. 새만금 기본계획(MP) 변경에 따른 후속 절차도 주요 과제로 다뤄졌다.

이 지사는 오는 28일 예정된 새만금위원회 심의에 철저히 대비하고 심의 이후 새만금 사업지역 개발지침 개정과 광역 기반시설 및 용도별 개발계획 변경 등 후속 조치를 차질 없이 추진하라고 지시했다.

11월 행정사무감사와 예산안 심사를 앞두고 의회와의 소통 강화도 강조했다.

실·국·원장과 소관 출자·출연기관장이 주요 정책을 소관 상임위원회에 선제적으로 설명하고 다양한 소통 채널을 활용해 도정에 대한 이해와 신뢰를 높여야 한다는 취지다.

언론과의 소통 방식 개선도 주문했다. 이 지사는 과장급 이상 간부가 일상적인 소통을 강화해 설명 부족으로 인한 오해를 줄이고 비판 보도에 대해서는 사실관계를 확인해 책임 있게 대응하도록 했다.

브리핑 역시 단순한 자료 전달에서 벗어나 질문과 의견을 충분히 나누는 열린 소통의 장으로 운영할 것을 당부했다.

조직문화 개선을 위해서는 직급과 연차에 관계없이 서로의 입장을 경청하고 동료를 배려하는 문화를 간부부터 실천해야 한다고 강조했다. 익명 의견 수렴 등을 활용해 직원들이 변화를 체감할 수 있는 실질적인 조직문화 쇄신도 촉구했다.

이와 함께 중소벤처기업부의 '창업도시' 추가 공모에 대한 적극적인 대응도 지시했다.

피지컬 AI와 재생에너지 등 전북의 특화 분야를 활용해 공모 요건을 신속히 갖추고 산·학·연 연계를 바탕으로 단계별 성장 기반을 마련해 인재가 모이는 경제 생태계를 조성하라고 강조했다.

lbs0964@newspim.com