[프로야구] 한화 새내기 14명, 가족 앞에서 첫인사…민주홍 "1라운드 지명 이유 증명"

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한화 이글스의 미래를 이끌 신인 14명이 가족과 모교 후배들의 축하 속에 프로 무대를 향한 각오를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한화이글스, 2027 신인선수 입단식 'Hello FUTURE!' [사진=한화이글스] 2026.10.26 iaspire@newspim.com

한화는 25일 대전 중구문화원에서 2027 신인선수 입단식 'Hello FUTURE!'를 열었다. 내년 시즌부터 한화 유니폼을 입는 선수들은 구단 관계자와 가족 등이 지켜보는 가운데 입단의 기쁨을 나눴다.

이날 박종태 대표이사는 선수 한 명 한 명에게 유니폼을 입혀줬고, 석장현 단장은 꽃다발을 건넸다. 1라운드 지명자 민주홍은 "제가 왜 1라운드에 지명됐는지 내년에 증명하겠다"며 자신감을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한화 1라운드 지명 선수 민주홍. [사진=한화이글스] 2026.10.26 iaspire@newspim.com

박 대표이사는 환영사를 통해 끊임없는 노력으로 잠재력을 발휘해 달라고 당부했다. 경기력과 함께 책임감, 바른 자세를 갖춰 한화와 한국 야구를 대표하는 선수로 성장하도록 구단도 뒷받침하겠다는 뜻을 전했다.

가족에게 고마움을 전하는 순서도 마련됐다. 선수들은 부모님께 직접 구단 유니폼을 입혀드린 뒤 손편지를 읽으며 야구에 전념할 수 있도록 도와준 데 대한 감사를 표현했다. 박 대표이사와 석 단장은 부모들에게 베개 세트와 기념 머그컵을 선물했다.

지난해부터 이어진 모교 후배 초청 행사에는 유신고와 세광고, 전주고 선수들이 함께했다. 후배들은 프로에 진출한 선배들을 응원하며 내년 신인 지명을 향한 의지를 다졌다.

신인들은 행사에 앞서 프로 생활에 필요한 교육도 받았다. 한국프로스포츠협회가 주관한 스포츠 윤리 교육으로 선수의 기본 소양을 익혔고, 한화투자증권의 자산 관리 교육에도 참여했다.

정민혁 한화 스카우트팀장은 이번 행사가 선수들에게는 책임감을 되새기는 계기이자 가족들에게는 오랜 뒷바라지의 결실을 확인하는 자리가 됐기를 바란다고 밝혔다. 이어 신인들이 구단에 대한 자부심을 바탕으로 프로 무대에 적응하고 성장을 이어가도록 지원하겠다고 말했다.

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