[LPBA] 김보미, 0-3→4-3 대역전극으로 '3전 4기' 우승

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=김보미(NH농협카드)가 0-3에서 4-3으로 경기를 뒤집는 대역전극을 펼치며 프로 데뷔 7년 만에 감격의 첫 우승 트로피를 들어 올렸다.

김보미는 지난 25일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026~2027시즌 5차 투어 '지금 잘 사는 방법 zgm NH농협카드 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 결승전에서 임정숙(크라운해태)을 세트 스코터 4-3(4-11 10-11 4-11 11-9 11-8 11-2 9-5)으로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] LPBA 우승을 차지한 김보미. [사진=LPBA] 2026.10.26 willowdy@newspim.com

2019~2020시즌 프로당구 출범과 함께 데뷔한 김보미는 7년 4개월, 63번째 투어 만에 처음으로 정상에 서며 LPBA 19번째 우승자로 이름을 올렸다. 앞서 세 차례 결승에서 준우승에 그쳤던 아쉬움을 모두 털어냈다.

우승 상금 4000만원과 랭킹 포인트 2만점을 더한 김보미는 시즌 랭킹 24위에서 3위까지 수직으로 상승했다.

출발은 불안했다. 김보미는 임정숙의 노련한 경기 운영에 휘말려 1∼3세트를 내리 헌납하며 패색이 짙었다. 하지만 4세트를 11-9로 따내 반격의 서막을 알린 김보미는 5세트(11-8)와 6세트(11-2)마저 연달아 가져오며 기어코 경기를 원점으로 돌렸다.

운명의 7세트에서도 4-4로 맞선 4이닝부터 침착하게 연속 득점을 쌓아 올려 9-5로 길었던 승부에 마침표를 찍었다.

통산 6승을 노리던 임정숙은 체력 저하에 발목이 잡혀 우승을 눈앞에서 놓쳤다.

우승 직후 김보미는 "당구가 너무 싫어 그만두고 싶었던 적도 많았지만, 그간의 훈련이 보상받은 것 같아 정말 기쁘다"며 눈물을 훔쳤다.

김보미는 이번 우승으로 아버지 김병호와 함께 PBA·LPBA 부녀 챔피언이라는 기록을 남겼다. 김병호는 프로당구 출범 첫 시즌은 2019~2020시즌 PBA 챔피언십 우승 경력이 있다.

한 경기 최고 애버리지를 기록한 선수에게 주어지는 '웰컴톱랭킹'(상금 200만원)은 64강에서 2.273을 친 한슬기(하나카드)가 받았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 조재호. [사진=PBA] 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

대회 마지막 날인 26일에는 남자부 PBA 4강과 결승이 열린다. 오후 12시 30분 이상대(우리금융캐피탈)와 다비드 마르티네스(스페인·웰컴저축은행)가 맞붙고, 오후 3시 30분에는 조건휘(웰컴저축은행)와 안토니오 몬테스(스페인·브레이커스)가 결승 진출을 다툰다.

두 경기 승자는 같은 날 오후 9시 우승 상금 1억 원을 놓고 결승전을 치른다.

willowdy@newspim.com