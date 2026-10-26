알테오젠, ESMO서 ADC 피하주사 전환 연구 발표

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동물실험서 독성 감소 가능성 확인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 알테오젠은 스페인 마드리드에서 열리는 유럽종양학회 연례학술대회 'ESMO Congress 2026'에서 ALT-B4를 활용한 항체·약물접합체(ADC) 치료제의 피하주사 전환 연구 결과를 포스터로 공개했다고 26일 밝혔다.

ADC는 암세포를 표적하는 항체에 항암 약물을 결합한 치료제다. 알테오젠은 정맥주사(IV) 방식의 ADC를 피하주사(SC)로 전환해 투약 부담을 줄이고, 약물의 급격한 혈중 농도 상승에 따른 독성을 완화할 수 있는지 연구했다.

ESMO2026 현장사진 [사진=알테오젠]

이번 연구에서는 자체 HER2 표적 ADC인 'ALT-P7'에 재조합 인간 히알루로니다제 'ALT-B4'를 적용해 동물실험에서 약물 흡수와 내약성, 안전성 등을 평가했다.

연구 결과 ALT-B4는 용량에 비례해 ADC의 흡수를 촉진했다. ALT-B4를 함께 투여한 피하주사는 정맥주사와 유사한 생체이용률을 보였으며, 주사 부위에서 약물이 균일하게 분산돼 피부 손상도 감소한 것으로 나타났다.

전신 독성을 줄일 가능성도 관찰됐다. ALT-B4와 함께 ADC를 피하 투여한 실험군에서는 정맥 투여군보다 호중구 감소와 간독성이 낮게 나타났다. 최고혈중농도(Cmax) 역시 정맥 투여보다 낮았다.

알테오젠은 이번 동물실험 결과를 바탕으로 글로벌 종양학 전문가들과 ADC 피하주사 제형 개발을 위한 논의를 이어갈 계획이다.

전태연 알테오젠 대표는 "파트너사가 ALT-B4를 활용한 피하주사 제형 ADC를 임상개발하고 있는 가운데, 이번 연구는 투약 편의성과 안전성을 함께 높일 가능성을 확인했다는 점에서 의미가 있다"며 "ADC 분야에서 ALT-B4의 장점과 개발 잠재력을 알려 나가겠다"고 말했다.

ALT-B4는 정맥주사 방식의 바이오의약품을 피하주사로 전환하는 데 활용되는 효소다. 알테오젠은 2024년 다이이찌산쿄와 피하주사 제형 ADC 개발을 위한 라이선스 계약을 체결했다.

sykim@newspim.com