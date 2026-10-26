리멤버, '디시전 메이커스 서밋 2026' 개최...CEO 300명 참여

AI 핵심 요약beta
- 리멤버앤컴퍼니는 15일 CEO 전용 컨퍼런스를 개최했다
- 17개 산업 CEO 300명이 참석해 AI 도입 경험을 논의했다
- 리멤버는 서밋을 최고경영자 지식 교류 행사로 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 리멤버앤컴퍼니는 지난 15일 서울 삼성동 코엑스에서 기업 최고경영자(CEO)만을 위한 '디시전 메이커스 서밋(Decision Makers Summit) 2026'을 개최했다고 26일 밝혔다.
'디시전 메이커스 서밋(DMS)'은 이번에 리멤버가 첫선을 보인 참석자 전원이 CEO인 최고 의사결정권자만을 위한 프리미엄 컨퍼런스다. 17개 산업에 300명의 기업 CEO들이 참석했다.
리멤버는 이번 서밋을 시작으로 국내 최고 의사결정권자들의 핵심 지식 교류의 장이자 리멤버를 대표하는 행사로 지속 확장해 나간다는 계획이다.
이번 컨퍼런스에서는 많은 AI 컨퍼런스에서의 실무 도입 성공 사례 대신 'AI, 어디에 넣을 것인가'라는 주제로 전사 AI 도입을 먼저 결정한 경영자들이 '무엇을 보고 어떻게 결정했는지', '무엇을 골랐고, 무엇이 남았는지' 선택과 결과의 여정을 논의했다.
리멤버 마켓데이터사업실 주대웅 실장은 "경영이라는 무거운 과제 앞에 어려운 결정을 내려야 하는 CEO들이 동료 경영자들의 생생한 경험과 기준을 통해 도움을 받을 수 있도록 이번 서밋을 기획하게 됐다"고 설명했다.
tack@newspim.com