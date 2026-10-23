[NBA] '킹' 르브론 더블더블…필라델피아 29점차 뒤집기 승

AI 핵심 요약beta
- 필라델피아는 23일 클리블랜드를 114-106으로 꺾었다
- 르브론 제임스는 홈 데뷔전에서 17점 10리바운드를 기록했다
- 필라델피아는 29점 열세를 뒤집고 개막 2연승을 달성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
르브론 개인 커리어 사상 최대 격차 역전승
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '킹' 르브론 제임스가 필라델피아 세븐티식서스 이적 후 첫 홈 경기에서 더블더블을 달성하며 팀의 29점 차 대역전승을 이끌었다.
필라델피아는 23일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 엑스피니티 모바일 아레나에서 열린 2026-2027 NBA 정규시즌 홈경기에서 친정팀 클리블랜드 캐벌리어스를 114-106으로 제압했다.
필라델피아는 지난 21일 뉴욕 닉스전에 이어 개막 2연승을 달렸다. 이적 후 홈팬 앞에 처음 선 제임스는 17점 10리바운드 5어시스트 3스틸을 기록하며 승리에 힘을 보탰다.
경기는 초반부터 클리블랜드의 분위기였다. 필라델피아는 3점 슛 난조와 턴오버에 시달리며 2쿼터 막판 40-69, 29점 차까지 밀렸다.
후반 들어 필라델피아의 대반격이 시작됐다. 3쿼터에만 37점을 쏟아부으며 추격에 나선 필라델피아는 4쿼터 89-95에서 조엘 엠비드와 제일런 브라운의 활약 속에 연속 15득점을 올리며 승부를 단숨에 뒤집었다.
AP 통신에 따르면 29점 차 역전승은 제임스의 개인 커리어 역사상 가장 큰 격차의 역전승이다. 타이리스 맥시가 32점, 엠비드가 24점, 브라운이 21점으로 활약했고 선발 5명 전원이 두 자릿수 득점을 올렸다. 클리블랜드는 도너번 미첼이 32점으로 분전했으나 패배를 막지 못했다.
제임스는 경기 전 도널드 트럼프 대통령이 소셜미디어를 통해 자신을 '국가 모독'이라 비난한 것에 대해 경기가 끝난 뒤 "오늘 별다른 뉴스가 없는 날인가 보다"라며 담담하게 반응했다.
psoq1337@newspim.com