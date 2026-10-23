부산시립미술관, '젊은 시각 새로운 시선 2027' 작가 모집…최대 8명

AI 핵심 요약beta
- 부산시립미술관이 23일부터 젊은 작가 공모를 시작했다
- 만 20~40세 부산 연고 시각예술 작가를 모집한다
- 최대 8명을 선정해 전시와 국내외 활동을 지원한다
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선정 후 국제 전시 지원 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시립미술관은 23일부터 11월 22일까지 한달간 '젊은 시각 새로운 시선 2027' 참여 작가를 모집한다고 밝혔다.
공모 분야는 시각예술 기반 전 분야다. 지원 대상은 만 20~40세 작가로 부산 출생자이거나 부산에서 일정 기간 거주·활동한 작가, 부산 지역 학교를 졸업한 출향 작가다. 이 가운데 한 가지 요건을 충족하면 지원할 수 있다.
미술관은 서류와 포트폴리오 심사, 포트폴리오 리뷰 및 최종 심사를 거쳐 최대 8명 또는 팀을 선정할 예정이다. 국내외 전문가가 심사에 참여해 작업의 예술적 역량과 성장 가능성을 살핀다.
'젊은 시각 새로운 시선'은 부산시립미술관이 지역 청년 작가의 발굴과 성장을 위해 운영해 온 정례전이다. 1999년 시작해 현재까지 17차례 전시를 열고 84명의 지역 작가를 소개했다.
선정 작가는 2027년 4월 열릴 예정인 '젊은 시각 새로운 시선 2027'에 참여한다. 전시 이후에는 2~3년에 걸쳐 국외 전시와 국내외 네트워크 구축 등을 지원받는다.
공모 요강과 세부 일정은 부산시립미술관 누리집의 고시공고에서 확인할 수 있다.
ndh4000@newspim.com