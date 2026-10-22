레스케이프 서울 명동, 클래식·AI 결합 '클래식 살롱' 선봬

AI 핵심 요약beta
- 레스케이프가 29일 클래식 음악과 AI 영상예술을 결합한 프로그램을 연다
- 벨 에포크 예술을 클래식 5곡과 영상 작품으로 재해석해 선보인다
- 행사는 29일 오후 8시부터 열리며 참가비는 3만원, 투숙객은 50% 할인된다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 조선호텔앤리조트의 부티크 호텔 레스케이프 서울 명동, 럭셔리 컬렉션 호텔(이하 레스케이프)이 클래식 음악과 AI 영상 예술을 결합한 문화 프로그램 '클래식 살롱'을 오는 29일 연다. 그동안 투숙객 중심으로 운영해온 '살롱 드 레스케이프' 프로그램의 참여 대상을 일반 고객까지 넓힌 첫 시도다.
프로그램은 호텔 공간 디자인의 모티브가 된 19세기 프랑스 벨 에포크 시대의 예술과 문화를 클래식 음악과 인공지능 영상으로 재해석한 것이 특징이다. 클래식에 담긴 정서와 서사를 영상으로 구현해 청각 중심의 음악 감상을 시각 경험으로 확장했다.
음악은 플루티스트이자 클래식 음악 커뮤니티 CMSC를 이끄는 현광륜 디렉터가 맡는다. 현 디렉터는 19세기 말 파리를 배경으로 한 클래식 5곡을 선정해 작품의 시대적 배경과 이야기를 함께 소개한다. AI 영상 아티스트 킵콴으로 활동하는 윤석관 작가는 레스케이프 주요 공간의 벨 에포크 미학에서 영감을 받은 영상 작품을 선보인다. 영상은 연주 중 각 곡의 분위기와 흐름에 맞춰 변화한다.
행사는 29일 오후 8시부터 10시까지 레스케이프 6층 '티 살롱 바이 팔레드 신'에서 열린다. 참가비는 1인 3만원이며, 레스케이프 투숙객은 50% 할인받는다.
레스케이프 관계자는 "이번 클래식 살롱은 벨 에포크 시대의 아름다움을 만끽할 수 있는 레스케이프의 공간적 특색을 활용해 고객들에게 새로운 문화 예술 경험을 제공하고자 마련했다"고 말했다.
fineview@newspim.com