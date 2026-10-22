메이필드호텔 서울, '2026 캐슬클럽' 리뉴얼

AI 핵심 요약beta
- 메이필드호텔 서울이 22일 식음·웰니스 중심으로 멤버십을 개편했다
- 고메 타입은 연회비만큼 식음 바우처와 상시 할인 혜택을 제공한다
- 라이프스타일·헤리티지 타입에는 피트니스와 숙박 혜택을 추가했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 메이필드호텔 서울이 식음 바우처와 웰니스 혜택 중심으로 구성을 재편한 멤버십 '2026 캐슬클럽'을 리뉴얼 출시했다고 22일 밝혔다.
대표 상품인 '고메' 타입은 연회비 50만원에 연회비 100%에 해당하는 식음 바우처를 제공한다. 호텔 내 모든 식음 업장에서 업장별 이용 조건에 따라 쓸 수 있고, 상시 식음료 할인도 더해진다. 기존 식음 할인 횟수 제한은 없앴다.
가족 모임 혜택도 마련했다. 궁중 한정식 전문점 '봉래헌' 등 주요 업장에서 20인 이하 가족연을 열 경우 최대 20만원까지 식음권 사용에 식사 금액의 10%를 추가 할인해준다.
웰니스 혜택은 '라이프스타일'과 '헤리티지' 타입에 투숙 없이 사우나·수영장·체련장·골프연습장을 쓸 수 있는 피트니스 이용권을 추가했다. 라이프스타일 타입에는 케이크 교환권과 슈페리어룸 숙박권 2매도 포함된다.
최상위 올인클루시브 타입인 '헤리티지'는 연회비 200만원에 슈페리어룸 숙박권 1매, 이그제큐티브룸 숙박권 2매, 총 70만원 상당의 식음권, 2인 조식권 2매, 피트니스 이용권, 발렛 무제한 이용권 등을 제공한다.
메이필드호텔 서울 관계자는 "이번 '2026 캐슬클럽'은 고객이 가입과 동시에 호텔의 가치를 직관적으로 체감할 수 있도록 실익 중심으로 전면 재편했다"고 말했다.
fineview@newspim.com