고용노동부 평택지청, 평택항서 안전 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부 평택지청이 22일 평택항에서 안전 캠페인을 실시했다
- 유관기관들은 화재·폭발 예방수칙과 개정 위험성평가를 안내했다
- 참여 기관들은 노동자 알 권리와 자율적 안전수칙 준수를 강조했다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 고용노동부 평택지청이 평택항 내 안전사고 예방과 안전문화 확산을 위해 유관기관과 함께 민·관 합동 안전 캠페인을 실시했다.
22일 지원청에 따르면 평택항 잡화부두에서 화재 및 폭발 사고 예방과 항만 노동자의 안전의식 제고를 위한 '민·관 합동 안전 캠페인'을 진행했다.
캠페인에는 고용노동부 평택지청을 비롯해 평택지방해양수산청, 안전보건공단 경기남부지사, 평택항만물류협회, 평택항운노동조합, 평택항 주요 운영사 및 하역사 관계자 등이 함께했다.
이날 참여 기관들은 항만 작업자들을 대상으로 개정된 위험성평가 제도의 주요 내용을 안내하고, 화재·폭발 사고 예방수칙이 담긴 홍보물을 배부했다.
특히 노동자들이 작업 현장의 위험요인을 스스로 인지하고 개선 활동에 참여할 수 있도록 '알 권리' 보장과 자율적인 안전수칙 준수의 필요성을 강조하며 안전문화 확산에 힘을 보탰다.
김인철 고용노동부 평택지청장은 "평택항은 대형 하역작업과 차량 이동이 빈번한 만큼 철저한 안전관리가 필수적"이라며 "앞으로도 평택지방해양수산청을 비롯한 유관기관과 긴밀히 협력해 평택항 재해예방 체계를 더욱 강화하고 현장 노동자들의 실질적인 안전관리 역량 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.
평택항은 대형 화물의 하역 작업과 차량 이동이 빈번하게 이뤄지는 국가 주요 항만으로, 화재와 폭발, 끼임 사고 등 각종 산업재해 예방을 위한 체계적인 안전관리가 요구되는 곳이다.
krg0404@newspim.com