안성교육지원청 'RAS ON 마을 FESTA' 지역공동체 의식 함양

AI 핵심 요약beta
- 안성교육지원청이 22일 스타필드 안성에서 마을 FESTA를 개최했다
- 학생과 학부모·주민이 체험과 공연으로 교육공동체 성과를 공유했다
- 지원청은 지역사회 협력을 확대해 학생 성장과 미래인재 양성에 힘쓰기로 했다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성교육지원청이 스타필드 안성 북측광장에서 학생과 학부모 지역주민 등이 함께 참여한 '2026 RAS ON 마을 FESTA'를 개최해 지역사회와의 협력 성과를 공유했다.
22일 지원청에 따르면 이번 행사는 스타필드 안성, 한경국립대학교 등 지역사회와 협력해 운영한 마을교육공동체 활동의 성과를 공유하고 학생들이 학교 밖 배움터에서 경험한 성장 과정을 지역사회와 나누기 위해 마련됐다.
'RAS ON'은 독서(Reading), 예술(Arts), 체육(Sports)을 의미하는 RAS를 기반으로 한 마을교육 프로그램이다.
이날 행사장에는 도예, 목공, 조향, 꽃꽂이 등 다양한 체험부스가 운영됐다.
또한 풍물놀이와 치어리딩 등 학생들의 공연을 비롯해 인공지능(AI) 로봇 공연, 관객이 함께 참여하는 독서 퀴즈 등 다채로운 프로그램이 분위기를 한층 높였다.
특히 이번 행사는 학교 울타리를 넘어 스타필드 안성이라는 생활밀착형 공간에서 진행돼 지역사회가 학생들의 배움터이자 성장의 무대가 될 수 있음을 보여줬다.
교육지원청 관계자는 "앞으로도 학생들이 학교와 마을을 넘나들며 다양한 교육 경험을 쌓을 수 있도록 지역사회와의 협력을 지속적으로 확대하고 지역교육협력을 통해 미래인재 양성에 도 힘쓰겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com