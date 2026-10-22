[2026 국감] 국회 행안위, '전남광주 종전근무지 보장' 개정 공감

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이상식 의원 "지역별 칸막이 없애고 폭넓게 인사 교류해야"

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이상식 더불어민주당 의원이 전남광주통합특별법의 종전 근무지 보장 조항을 개정해야 한다는 필요성에 공감했다.

이 의원은 22일 광주청사에서 열린 국회 행정안전위원회 국정감사에서 민형배 시장에게 "특별법 일부 내용(종전 근무지 포함 등)에 대해 수정할 필요가 있으면 알려달라"고 요청했다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 22일 전남광주통합특별시 광주청사 3층 중회의실에서 국회 행정안전위원회 국정감사가 열리고 있다. 2026.10.22 bless4ya@newspim.com

전남광주특별시가 정부의 조직 기본 원리와 다르게 비효율적으로 운영되고 있다며 제도 개선 가능성을 시사한 것이다.

이 의원은 우선 비슷한 기능을 수행하는 인사정책관과 인사기획관이 행정문화부시장과 균형발전부시장 아래에 각각 배치돼 있다고 의문을 표했다.

또 에너지산업본부·농축산식품국·해양수산국은 산업경제부시장이 아닌 균형발전부시장 아래에 두고, 민주인권평화국은 시민주권부시장과 어울리지만 행정문화부시장의 지휘를 받도록 했다고 꼬집었다.

3개 청사의 균형 활용 원칙을 준수하는 동시에 기능별 부서 배치를 하다 보니 난맥상이 드러났다는 지적이다.

이 의원은 "민간 기업에서도 통합하면 시너지 효과를 누리기 위해 인사 교류를 한다"며 "광주와 전남 간 칸막이를 해체하고 과감하게 인사 교류를 해야 한다"고 강조했다.

이 의원은 "현재의 조직도는 기본 원리와 너무 배치돼 있다"며 "민주적 요소와 균형 발전 기준 등 정무적 판단이 작용한 것 같다"고 판단했다.

이에 민 시장은 "제38조를 당연히 고쳐야 한다고 보며 국회에서 법을 개정해 주면 그렇게 하도록 하겠다"고 답했다.

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