남원 왕정동서 조선 전기 백자 가마터 확인…왕실 공납자기 생산

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가마터 11기·폐기장 6기 등 확인…15세기 초·중엽 최고급 자기 생산 추정

문헌 '점필재집' 기록과 일치…학술조사 확대 및 문화유산 지정 추진

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 조선 전기 왕실에 납품한 백자를 생산했던 것으로 추정되는 가마터를 확인하면서 지방 가마의 생산 체계와 역사적 가치를 규명할 중요한 자료를 확보했다고 22일 밝혔다.

남원시는 국가유산청의 허가를 받아 고고문화유산연구원과 2024년부터 진행한 남원 왕정동 도요지 학술발굴조사에서 조선 전기 백자 가마터를 확인했다.

도요지 발굴조사 5호 폐기장 출토 갑발(물고기문양)[사진=남원시] 2026.10.22 gojongwin@newspim.com

조사는 2024년 시굴조사를 시작으로 조선시대 가마와 수혈, 폐기장 등을 확인하는 방식으로 진행됐다. 지난해는 학술 지표조사와 라이다(LiDAR) 분석을 병행해 가마터의 범위를 파악했으며 올해는 기존 시굴조사 미조사 구간과 북측 지역으로 조사를 확대했다.

조사지역은 전북특별자치도 남원시 왕정동 산15-11번지 일원으로 사적으로 지정된 만복사지 뒤편 복음산 남사면에 자리하고 있다. 조사 결과 가마터 11기, 폐기장 6기, 수혈 6기 등이 확인됐다.

가마는 모두 반지하식 무기단식 등요 구조로 조성됐으며 2호 가마 1기를 제외하면 기울기는 15도 안팎이다. 가마 유구는 바닥부만 남아 있지만 일부는 보존 상태가 양호해 갑발이 정연하게 배치된 양상을 확인했다.

갑발은 4열로 배치됐으며 수평을 맞추기 위한 원판형 받침도 바닥에서 발견됐다. 갑발 위에는 도지미와 기물, 갑발 뚜껑을 차례로 구성해 자기를 굽는 방식이 확인됐다.

갑발은 대부분 도기로 제작됐으나 일부는 백토를 사용하거나 백자로 만든 사례도 나타났다. 출토유물은 분청사기와 소량의 백자편, 갑발, 도지미 등이다.

특히 이번에 확인된 가마는 지방 가마에서 보기 드문 갑번요로 최고급 자기를 생산했던 시설로 파악됐다. 갑번요는 갑발이라는 용기 안에 자기를 넣어 굽는 가마를 뜻한다. 가마 구조와 출토유물을 종합하면 주요 운영 시기는 15세기 초·중엽으로 추정된다.

9호 가마 출토 백자 갑발편[사진=남원시] 2026.10.22 gojongwin@newspim.com

이러한 결과는 조선 전기 김종직의 문집인 '점필재집' 기록과도 부합한다. 해당 문헌에는 김종직의 아버지 김숙자가 고령 현감으로 부임했을 당시 고령과 광주, 남원의 백자 제작 공인에 관한 내용이 담겨 있다.

이번 발굴은 문헌에 기록된 지방의 백자 생산 실체를 고고학적으로 확인했다는 점에서 의미가 크다.

남원 왕정동 도요지는 관요가 설치되기 전 왕실 공납용 백자를 생산했던 지방 가마로 추정된다. 지방 가마의 구조와 생산품을 확인하고 문헌 기록과 연결했다는 점에서 조선 전기 도자 생산 체계를 이해하는 데 중요한 학술적 가치를 지닌 것으로 평가된다.

남원시는 앞으로 지속적인 학술조사와 체계적인 관리 방안 마련을 추진하고 문화유산 지정을 검토할 계획이다. 아울러 지역사회와 학계 전문가를 초청해 발굴 현장을 공개할 예정이다.

gojongwin@newspim.com