경기북부경찰청·해태제과, 어린이 교통안전 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 경기북부경찰청과 해태제과는 20일 교통안전 협약을 체결했다
- 해태제과는 타요버스 과자 포장지에 교육영상 QR코드를 넣는다
- 경찰은 영상을 학교와 유치원에 보급해 어린이 교육에 활용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기북부경찰청과 해태제과가 어린이 교통사고 예방과 교통안전 문화 확산을 위해 협력한다.
21일 경기북부경찰청에 따르면 전날 해태제과와 어린이 교통안전 문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이날 협약식에는 이승협 경기북부경찰청장과 박기석 해태제과 상근감사를 비롯해 양 기관 관계자들이 참석했다.
경기북부경찰청은 이번 협약에 따라 '어린이 교통안전교실' 영상을 해태제과에 제공하며 해태제과는 해당 영상으로 연결되는 QR코드를 타요버스 과자 포장지에 삽입해 제품을 제작하고 전국에 순차적으로 유통할 예정이다.
어린이들은 스마트폰으로 과자 포장지의 QR코드를 인식해 교통안전교육 영상을 바로 시청할 수 있다. 영상에는 횡단보도를 안전하게 건너는 방법과 안전띠 착용 등 어린이가 반드시 알아야 할 교통안전 수칙이 담겼다.
경기북부경찰청은 보호자와 함께 영상을 시청할 경우 가정에서도 자연스럽게 교통안전교육이 이뤄질 것으로 기대하고 있다.
이승협 경기북부경찰청장은 "어린 시절 형성된 교통안전 습관은 평생의 안전을 지키는 밑거름이 된다"며 "아이들이 즐겨 먹는 과자를 통해 교통안전 수칙을 자연스럽게 접할 수 있다는 점에서 의미가 크다"고 전했다.
이어 "앞으로도 민간기업과 협력해 어린이 교통사고 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.
박기석 해태제과 상근감사는 "어린이들이 즐겨 먹는 과자를 통해 교통안전의 중요성을 알릴 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 어린이 안전을 위한 사회공헌 활동에 적극 참여하겠다"고 밝혔다.
한편 경기북부경찰청은 해당 영상을 지역 내 초등학교와 유치원에도 보급해 어린이 교통안전교육에 활용할 방침이다.
asj7376@newspim.com