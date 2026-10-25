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김민석, 최형우 전 장관 빈소 조문…"민주화 뿌리 이어가야"

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  • 김민석 민주당 대표는 25일 최형우 전 장관을 조문했다
  • 김 대표는 부마항쟁과 5·18 정신 계승을 강조했다
  • 여야가 민주화의 공통 뿌리를 성찰해야 한다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"민주화에 큰 헌신하신 분"
김민석·장동혁 공동장례위원장…"여야가 같은 뿌리 확인"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 25일 고(故) 최형우 전 내무부 장관의 빈소를 찾아 "선배들의 정치가 민주화의 뿌리를 이을 수 있도록 여야를 넘어 다 함께 성찰해야겠다는 생각을 다시 한번 했다"고 밝혔다.

김 대표는 이날 오전 서울 강남구 삼성서울병원에 마련된 최 전 장관의 빈소를 방문해 조문했다. 

김민석 더불어민주당 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

김 대표는 조문을 마친 뒤 기자들과 만나 "최 전 장관은 민주화 과정에서 민주화에 큰 헌신을 하신 분"이라면서 "부마항쟁과 5·18 정신을 살리려고 애를 쓰셨다. 민주화 과정에서 재야와 양심 세력, 학생들에게도 많은 도움을 주셨던 분"이라고 말했다. 

이어 김 대표는 "1987년 이후 정치는 공히 부마항쟁과 5·18에서 이어지는 정치를 잇기 위해 노력해 왔다"며 "그것은 여야를 넘은 공통의 뿌리가 돼야 한다고 생각한다"고 했다. 

그는 장동혁 국민의힘 대표와 공동장례위원장을 맡은 배경에 대해 "최 전 장관과 김영삼 전 대통령이 지향했던 정치의 뿌리에는 부마항쟁과 5·18 정신을 이으려는 게 있었다"며 "그런 점에서 여야가 같은 뿌리를 확인하는 과정이었으면 좋겠다"고 설명했다.

최 전 장관은 전날(24일) 91세를 일기로 별세했다. 김 전 대통령의 정치적 동지로 김동영 전 정무장관과 함께 '좌동영 우형우'로 불리며 상도동계를 이끌었고, 6선 국회의원과 내무부 장관을 지냈다.

고인의 장례는 대한민국헌정회장과 4·19혁명동지회장으로 엄수된다. 발인은 오는 27일 오전 7시이며 장지는 국립4·19민주묘지다.

seo00@newspim.com

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