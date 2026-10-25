北 "김정은 단둥시 방문" 공식 확인...중국군 참전 76주년 계기

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中 서열 4위 왕후닝과 담화·연회

"피로써 맺어진 친선 기억할 것"

버스공장 참관 등 당일치기 일정

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 관영 조선중앙통신은 25일 국무위원장 김정은이 하루 전 중국 랴오닝성 단둥시를 방문했다며 그의 방중 사실을 공식 확인했다.

중앙통신은 "김정은 동지께서 중국인민지원군 조선전선 참전 76돌에 즈음해 24일 중화인민공화국 료녕성(랴오닝성) 단동시(단둥시)를 방문하시고 항미원조기념관을 찾으셨다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은이 24일 중국 랴오닝성 단둥시를 방문해 인민정치협상회의(정협) 주석인 왕후닝(王滬寧, 권력서열 4위)과 만났다. [사진=북한매체 종합] 2026.10.25 yjlee@newspim.com

이른바 '항미원조기념관(抗美援朝紀念館)'은 단둥시 잉화산(英華山)에 위치한 전쟁 박물관으로, 6.25전쟁 중 한국군과 유엔군의 북진으로 수세에 몰린 김일성을 돕기 위해 중국군이 참전한 것을 기념하기 위해 조성된 1급 국가 박물관이다.

중앙통신은 "항미원조기념관은 사회주의를 위한 공동의 이상실현과 제국주의 침략을 반대하는 피어린 투쟁 속에서 참다운 동지적 관계와 전투적 우의를 맺고 세기와 세대를 이어 굳건히 계승·발전시켜온 조중 우호의 성스럽고도 훌륭한 역사와 불패의 단결을 길이 전하며 두 나라 인민을 언제나 가까이 세워주는 위대한 친선의 기념비"라고 주장했다.

중앙통신에 따르면 현장에서 중국공산당 중앙위 정치국 상무위원이며 중국인민정치협상회의(정협) 주석인 왕후닝(王滬寧, 권력서열 4위)이 김정은 일행을 맞았다.

김정은은 '중국인민지원군 열사들을 영원히 기억할 것이다. 조선노동당 총비서, 조선민주주의인민공화국 국무위원장 김정은'이라고 적힌 꽃바구니를 헌화하면서 "우리 인민은 중국 인민과 함께 싸운 영광의 연대를 영원히 기억할 것이며 우리 혁명을 피로써 도와준 중국 인민에 대한 영원한 감사를 대를 이어 전해갈 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은이 24일 중국 랴오닝성 단둥시를 방문해 항미원조기념관을 둘러보고 있다. 왼쪽은 중국 인민정치협상회의(정협) 주석인 왕후닝(王滬寧, 권력서열 4위). [사진=북한매체 종합] 2026.10.25 yjlee@newspim.com

김정은은 왕후닝과 기념관을 돌아보면서 "항미원조기념관은 불패의 조중 친선에 대한 고귀한 피의 검증"이라고 말했는데, 중앙통신은 "시련을 함께 헤친 훌륭한 역사를 영원히 기억하고 영원히 고수하며 피로써 맺어진 불패의 조중 친선을 영원히 굳건히 계승해나갈 우리 당과 정부, 우리 인민의 의지를 확언했다"고 전했다.

왕후닝과의 회담에서 김정은은 "중국인민지원군 열사들의 출병지에서 위대한 연대와 역사를 경건히 추억하는 것은 마땅한 도리이고 의무로 된다"며 "피로써 맺어진 조중 친선의 귀중함을 다시금 새겨보는 순간이었다"고 말했다.

또 "우리는 중국인민의 우수한 아들딸들이 우리 혁명을 피로써 도와준 역사를 영원히 대를 두고 잊지 않을 것이며 조중 친선의 역사를 줄기차게 굳건히 이어나갈 것"이라면서 시진핑 중국 국가주석에 감사의 뜻을 전했다.

왕후닝은 시진핑의 인사를 전한 뒤 "총비서 동지께서 중국인민지원군 조선전선참전 76돌이 되는 뜻깊은 시기에 단동시를 방문해 항미원조기념관을 참관하신 것은 전통적인 중조 친선과 전투적 우의를 끊임없이 계승·발전시켜 나가는 데서 매우 중대한 의의를 가진다"고 강조했다.

김정은은 왕후닝과 연회에 참석한 뒤 단둥시버스공장을 방문해 생산라인을 참관한 것으로 중앙통신은 전했다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은이 24일 중국 랴오닝성 단둥시를 방문해 버스공장 생산라인을 둘러보고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.10.25 yjlee@newspim.com

통신은 김정은이 북중압록강대교를 통해 귀환했다면서 그가 새로 준공된 다리의 중간지점에서 전경을 부감하면서 "이 다리가 두 나라를 잇고 우리의 마음도 더 굳게 잇는 역사적인 사명을 의심할 바 없이 정확히 수행하게 되리라"며 기대를 밝힌 것으로 소개했다.

김정은의 단둥시 방문에는 북한 측에서 노동당 정치국 상무위원 겸 비서 조용원, 외무상 최선희, 당 비서 리일환·김성남, 내각 제1부총리 김덕훈, 당 부장 김여정, 당 제1부부장 김재룡을 비롯한 주요 간부와 주중 북한 대사인 이룡남이 동행했다.

중국 측에서 공산당 중앙위 정치국 위원이며 중앙외사사업위원회 판공실 주임이며 외교부장인 왕이(王毅), 당 대외연락부장 류젠차오(劉建超), 외교부 상무부부장 마자오쉬(馬朝旭), 당 료녕성위 서기 쉬쿤린(許昆林), 단둥시 당위원회 서기 장빙(張兵), 주북 중국대사 왕야쥔(王亞軍)이 나왔다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은이 24일 중국 랴오닝성 단둥시를 방문해 인민정치협상회의(정협) 주석인 왕후닝(王滬寧, 권력서열 4위)과 만났다. 사진은 김정은 일행이 평양으로 귀환하기 위해 북중압록강대교에서 중국 측과 기념촬영을 한 모습.[사진=북한매체 종합] 2026.10.25 yjlee@newspim.com

☞항미원조=이른바 '항미원조(抗美援朝)'란 '미국에 맞서 조선(북한)을 돕는다'는 뜻으로, 중국 정부가 6·25 전쟁을 지칭하는 공식 명칭. 중국은 6·25 전쟁을 단순한 참전이 아닌 '미국의 침략으로부터 자국 보안과 이웃 국가(북한)를 지키기 위한 정당한 전쟁' 즉 보가위국(保家衛國)'으로 주장하며 기념. 1950년 10월 19일 밤 마오쩌둥의 명령을 받은 펑더화이 사령관과 중국인민지원군 선발 부대(약 26만 명)가 야간을 이용해 단둥·지안 등에서 압록강을 건너 북한 땅으로 비밀리에 진입.

yjlee@newspim.com