與 "장동혁 최장수 당대표 등극…사퇴 요구 빗발쳐도 끝내 자리 지켜"

"尹 절연도 거부…극우 베스트 자처할 만하다"



[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 박성준 더불어민주당 수석대변인이 25일 장동혁 국민의힘 대표의 최장수 당대표 등극과 관련해 "버티기 장인"이라고 비판했다.

박 수석대변인은 이날 논평에서 "장 대표가 국민의힘 출범 이후 최장수 당대표가 됐다. 축하드린다"면서도 "지방선거에서 참패하고도, 사퇴 요구가 빗발쳐도 끝내 자리를 지켜 낸 결과"라며 "이준석도, 김기현도, 한동훈도 해내지 못한 일"이라고 직격했다.

박성준 더불어민주당 의원이 12일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 민주당 최고위원 출마 선언 기자회견을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 국민의힘 내부 중진 의원들의 평가를 인용하며 공세를 높였다. 박 수석대변인은 "한 중진 의원은 '최장기간을 채웠다기보다 그냥 버틴 것으로 구차해 보인다'고 했고, 다른 중진 의원은 '모든 걸 다 부정선거로 몰아세우고 당의 혁신을 방해만 하고 있다'고 했다"고 했다.

그러면서 "민주당의 평가가 아니라 장동혁과 14개월을 함께한 국민의힘 중진들의 평가"라고 강조했다.

박준태 당대표 비서실장이 한 언론과 통화에서 장 대표를 '국회, 현장, 광장을 자유롭게 넘나들며 활동하는 새로운 투쟁 모델'이라고 표현한 것에는 "정확한 찬사"라고 했다.

박 수석대변인은 "국회는 비워 두고 광장에서는 북채를 잡고 술자리에서는 대통령과 언론, 자기 당 의원들에게 욕설을 퍼부었으니 말 그대로 자유롭게 넘나들었다"며 "상식과 품격은 찾아볼 수 없었고 막말과 몰상식만 난무했다"고 비판했다.

아울러 장 대표의 최근 녹취록 논란과 관련해 "선관위 특검까지 출범시키며 부정선거론을 외치던 장동혁이 녹취에서는 '부정은 별로 좋아하지 않아'라고 했다"며 "본인도 믿지 않는 구호로 지지자들을 광장에 세워 두고 14개월을 버텼다"고 꼬집었다.

윤석열 전 대통령과의 관계에 대해서도 "윤석열과 절연하라는 요구는 끝내 거부했고, 녹취에서는 윤석열을 '우리 대통령'이라 부르며 '우리가 탄핵을 막아냈으면'이라고 아쉬워했다"며 "스스로 '극우 베스트'를 자처할 만하다"고 날을 세웠다.

박 수석대변인은 "당 안팎에서는 장동혁이 공천권을 쥐려고 연임까지 노린다는 말이 나온다"며 "장동혁 대표는 연임을 꿈꾸기 전에 주제 파악부터 하길 바란다"고 촉구했다.

그러면서 "장동혁의 재임 기록이 길어질수록 제1야당을 향한 국민의 분노도 커질 것"이라고 경고했다.

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