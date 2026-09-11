민주당 "이진숙, 헌법·역사 부정 이어 패륜까지…국민의힘 제명 협조해야"

AI 핵심 요약beta
- 민주당이 11일 이진숙 의원 제명 협조를 촉구했다.
- 박성준 수석대변인은 5·18 부정 토론회와 집회를 비판했다.
- 산 사람 영정 사용을 패륜이라며 퇴출을 주장했다.
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"극우세력 패륜적 준동…끝까지 책임 묻겠다"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 이진숙 국민의힘 의원을 향해 "헌법과 역사를 부정한 데 이어 패륜적 집회까지 열었다"며 국회의원직 제명에 국민의힘이 협조해야 한다고 촉구했다.
박성준 민주당 수석대변인은 11일 서면브리핑을 내고 "어제 이진숙 의원은 국회를 저주와 혐오의 난장판으로 만들었다"며 이같이 밝혔다.
박 수석대변인은 이 의원이 전두환 전 대통령의 비서실장을 국회로 불러 5·18 민주화운동을 부정하는 토론회를 개최했다고 주장했다.
그는 "헌법과 역사를 부정하며 5·18 망언을 일삼는 이진숙은 이미 의원으로서 자격이 없다"며 "반성을 해도 모자랄 시간에 패륜적 집회를 개최하며 인간으로서 자격까지 상실했다"고 직격했다.
집회에서 산 사람의 얼굴을 영정에 넣은 행위에 대해서도 문제를 제기했다. 박 수석대변인은 "영정은 세상을 떠난 이 앞에 놓는 것"이라며 "산 사람의 얼굴을 영정에 넣어 저주하는 행위는 그 자체로 용납할 수 없는 패륜"이라고 말했다.
그러면서 "천인공노할 패륜쇼를 저지른 이 의원은 국회의원직은 물론 공론의 장에서 완전하게 퇴출해야 한다"고 밝혔다.
박 수석대변인은 국민의힘과 장동혁 대표를 향해 "헌법과 역사를 부정하고 패륜까지 저지른 이 의원을 언제까지 감싸고 돌 것인가"라며 "지금이라도 즉각 이 의원의 제명안에 협조하라"고 촉구했다.
이어 "민주당은 이 의원과 극우세력의 패륜적 준동에 끝까지 책임을 묻겠다"고 덧붙였다.
seo00@newspim.com