박성준 "국민의힘 장외투쟁, 극우에 기대 생명 연장하려는 좀비 정치"

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"목적·이유 없는 나쁜 버릇…민주당, 민생 올인 입법 속도 낼 것"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 박성준 더불어민주당 수석대변인은 28일 국민의힘이 추석 연휴 직후 장외투쟁을 검토하는 것에 대해 "윤어게인과 극우 세력에 기대 정치생명을 연장하려는 '좀비 정치'에 불과하다"고 비판했다.

박 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "국민의힘이 연휴 전 국회 예비집회에 이어 광화문과 청와대 인근 등에 집회 신고를 미리 해뒀다"며 "이유도, 목적도 없이 일단 나가고 보겠다는 식의 '습관성 장외투쟁'이 또 발동했다"고 지적했다.

박성준 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

박 수석대변인은 장동혁 국민의힘 대표가 장외투쟁 일정에 대해 '결정된 것은 없다'고 답한 점을 꼬집으며 "장 대표 본인도 왜 나가고 언제 나가는지 모르는 장외투쟁임을 자인한 꼴"이라고 꼬집었다.

이어 "제1야당 대표가 틈만 나면 북을 치고 고함을 지르며 극우 유튜버처럼 행세하니 소속 의원들도 끊임없이 음모론을 제기하는 것"이라며 "명분 없는 습관성 장외투쟁이라는 나쁜 버릇을 고쳐야 한다"고 촉구했다.

그러면서 박 수석대변인은 "추석 민심에서 국민이 바란 것은 먹고사는 문제를 해결해 달라는 것"이라며 "민주당은 '민생 올인 정책 국회'를 원칙으로 주거비·교통비 부담 완화와 소상공인 지원 등 민생 입법에 속도를 내겠다"고 강조했다.

allpass@newspim.com