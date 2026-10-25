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한경협, 기업 사회공헌 프로그램 '시슐랭 스타' 투표 시작

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  • 한국경제인협회가 26일부터 기업 사회공헌 평가 대국민투표를 시작한다
  • 113개 프로그램 중 본선 후보 20개가 온라인·오프라인 투표를 진행한다
  • 투표와 심의를 거쳐 우수 사회공헌 프로그램 10선을 11월 말 발표한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

26일부터 11월 8일까지 온·오프라인 투표 진행
"국민과 기업이 함께하는 사회공헌 문화 확산"

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한국경제인협회가 26일부터 기업의 사회공헌 프로그램을 국민이 직접 평가하는 '시슐랭 스타' 대국민투표를 시작한다고 23일 밝혔다. 

시슐랭은 기업의 사회적 책임(CSR)과 미슐랭 가이드를 결합한 개념으로, 다양한 분야에서 사회적 가치를 창출하는 기업의 우수 프로그램을 발굴하기 위한 사업이다. 산업통상부와 보건복지부가 후원한다.

한경협은 113개 접수된 프로그램 중 1차 심의를 거쳐 본선 후보 20개를 선정했다. 대기업·중견기업 16개, 중소기업 4개로 최종 경쟁률은 약 11대 1이다.

서울 영등포구 여의도 한국경제인협회 건물. [사진=한경협]

투표는 26일부터 11월 8일까지 2주간 온라인으로 진행된다. 11월 1일에는 서울 뚝섬한강공원 벽천마당에서 오프라인 투표 이벤트도 열린다. 현장에서는 후보 기업들의 활동을 소개하는 전시와 QR코드 투표가 이뤄지며, 참여자를 대상으로 경품을 제공한다.

최종 선정은 시슐랭투표단(50%), 온라인 투표(25%), 오프라인 투표(25%)를 반영해 결정된다. 시슐랭투표단은 전문 조사기관 모노리서치가 성별·연령·지역을 고려해 구성한 약 1000명 규모다. 투표 종료 후 시슐랭위원회의 최종 심의를 거쳐 우수 프로그램 10선을 확정한다.

시슐랭위원회는 학계, 비영리 공익 분야, 국제개발협력, 소비자 등 각계 전문가 6명으로 구성됐다. 위원장은 김은미 이화학당 이사장이 맡았으며, 신현상 한양대학교 교수, 김시원 더버터 편집장, 이서혜 E컨슈머 대표 등이 참여한다. 위원회는 사회적 임팩트, 진정성, 파트너십, 지속가능성 등을 중심으로 우수사례를 평가한다.

한경협은 청년 100명 규모의 SNS 서포터즈 '시슐랭 프렌즈'를 운영해 투표 홍보에 나선다. 서포터즈는 SNS 콘텐츠 제작과 투표 참여 독려 등을 통해 기업의 활동을 알린다.

최종 선정 결과는 11월 말 개최되는 제1회 시슐랭 스타 시상식에서 발표된다. 행사에서는 선정된 10개 프로그램에 시슐랭 스타를 수여하고 기업의 활동을 담은 영상을 선보인다.

한경협은 연말에 산업통상부와 공동으로 'K-사회적가치 실태조사' 결과 보고서를 발간한다. 보고서에는 선정 기업의 대표 프로그램을 소개하는 '시슐랭 가이드'를 부록으로 포함해 국내 기업의 사회공헌 현황과 우수 프로그램을 한눈에 볼 수 있도록 할 계획이다.

김창범 한경협 부회장은 "시슐랭 스타가 국민에게는 기업의 다양한 사회공헌 활동을 새롭게 발견하는 기회가 되고, 기업에는 사회공헌 활동의 가치를 재조명하는 계기가 되길 기대한다"며 "올해 첫 개최를 계기로 국민과 기업이 함께 사회적 가치를 만들어가는 참여형 사회공헌 문화를 확산해 나가겠다"고 밝혔다.

raul1649@newspim.com

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