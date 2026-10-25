전남광주 남구 마을버스 화재…인명피해 없어

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 남구 한 도로를 달리던 마을버스에 불이 났다.
25일 전남광주소방본부에 따르면 이날 오전 8시 23분쯤 남구 임암동 한 도로에서 주행 중인 마을버스에 불이 났다.
해당 버스는 전소됐으나 인명 피해는 발생하지 않았다.
사고 당시 운전기사 1명만 타고 있었다.
소방당국은 엔진룸에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
bless4ya@newspim.com
기사입력 :
최종수정 :
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 남구 한 도로를 달리던 마을버스에 불이 났다.
25일 전남광주소방본부에 따르면 이날 오전 8시 23분쯤 남구 임암동 한 도로에서 주행 중인 마을버스에 불이 났다.
해당 버스는 전소됐으나 인명 피해는 발생하지 않았다.
사고 당시 운전기사 1명만 타고 있었다.
소방당국은 엔진룸에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
bless4ya@newspim.com
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적