해군 최초 '1만 시간 무사고' 비행…베테랑 조종사 박기현 교관

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1992년 헬기 조종사로 출발…34년간 안전 비행 기록

해군·해병대·공군 조종사 378명 양성…6개 기종 조종

해상 저고도·저속 비행 등 까다로운 환경 안전 최우선

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 해군 역사상 처음으로 1만 시간 무사고 비행 기록을 달성한 헬기 조종사가 탄생했다. 주인공은 해군항공사령부 609교육훈련전대에서 근무하는 박기현(59) 비행교육교관이다.

해군은 박 교관이 지난 23일 교육훈련 비행을 통해 1만 시간 무사고 비행 기록을 달성했다고 25일 밝혔다. 1992년 해군 헬기 조종사로 해양 수호 임무를 시작한 지 34년 만이다.

[서울=뉴스핌] 해군 역사상 처음으로 1만 시간 무사고 비행 기록을 달성한 해군항공사령부 609교육훈련전대 소속 박기현(59) 비행교육교관. [사진=해군] 2026.10.25

해군 헬기 조종은 까다로운 비행 환경과 임무 특성상 고도의 집중력과 숙련도가 요구된다. 육상과 달리 바다에서는 지형지물 등 시각적 참조점을 확보하기 어렵고 해무를 비롯한 기상 변수도 많다.

임무에 따라 해수면 가까운 고도 500피트(약 152m) 이하, 시속 약 111㎞에 해당하는 60노트 이하의 저고도·저속 비행을 장시간 수행해야 하는 경우도 있다.

해군 관계자는 "해군 항공부대는 염분과 악기상, 함상 이·착륙 등 최악의 비행 환경 속에서도 철저한 정비와 운용을 통해 대기록을 이어가고 있다"고 설명했다.

박 교관의 기록은 이처럼 변수가 많은 해상 비행 환경에서 철저한 안전 수칙 준수와 축적된 경험을 바탕으로 이뤄낸 성과라는 점에서 의미가 크다.

경북 포항 출신인 박 교관은 군인인 아버지의 영향을 받아 어린 시절부터 해군·해병대를 동경했다. 아버지는 해병대 전차대대 주임원사 등을 지내며 27년간 군 복무를 했다.

한국항공대학교 항공운항학과를 졸업한 박 교관은 1991년 6월 해군 사관후보생 84기로 임관해 헬기 조종사의 길에 들어섰다. 이후 현역 조종사로 19년 6개월간 복무하며 해상에서 다양한 작전 비행을 수행했다.

[서울=뉴스핌] 해군 최초로 '1만 시간 무사고 비행'을 달성한 박기현 해군항공사령부 609교육훈련전대 비행교육교관이 지난 23일 목포기지 주기장에서 부대원들과 기념촬영을 했다. [사진=해군] 2026.10.25

2010년 해군 소령으로 예편한 뒤에는 이듬해 해군 비행 교관 군무원으로 임용됐다. 이후 15년간 비행교육 현장에서 후배 조종사 양성에 힘써 해군 347명, 해병대 28명, 공군 3명 등 총 378명의 헬기 조종사 교육에 기여했다.

박 교관이 조종한 헬기는 훈련용 OH-23GT를 비롯해 경무장헬기 500MD, 해상작전헬기 ALT-Ⅲ(알루에트-Ⅲ), 해상기동헬기 UH-60과 UH-1H 등이다. 현재는 훈련용 헬기 Bell-505를 조종하며 비행교육을 담당하고 있다.

안전 비행을 위한 전문성 강화 노력도 이어왔다. 박 교관은 조종술과 전문지식 등 교관 역량을 꾸준히 높여 2016년부터 2018년까지 3년 연속, 2022년에도 해군항공사령부 최장비행 교관으로 선발됐다.

박 교관은 "1만 시간이라는 숫자 뒤에는 매 순간 기본을 지키려는 마음에 더해 함께 땀 흘려준 조종사뿐만 아니라 관제사, 정비사 등 지상에서 지원해준 수많은 전우들이 있었다"며 "앞으로도 하늘에서 바다를 수호하는 정예 헬기 조종사 양성에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

yjlee@newspim.com