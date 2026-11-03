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[기고] AI가 배우는 경로에도 책임이 필요하다

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AI 핵심 요약

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  • 박정인 교수가 2일 AI 시대 저작권의 핵심을 통제가능성으로 제시했다
  • 지식증류 등으로 창작물 이용 경로가 불투명해져 권리행사가 어려워졌다
  • 학습데이터 출처와 가공·전달 과정을 기록하는 투명성 제도가 필요하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박정인 덕성여대 AI DynaInfo 연구소 연구교수

내가 쓴 책을 인공지능이 배웠다. 그런데 그 인공지능의 답변을 또 다른 인공지능이 배우고, 다시 그 결과를 새로운 인공지능이 학습한다. 몇 단계를 거친 뒤 기업은 이렇게 말한다. "우리는 작가의 책을 직접 복제하지 않았습니다."

이때 작가는 누구에게 무엇을 물을 수 있을까. 자신의 문장이 어디에서 사용되었는지, 어떤 경로로 다른 서비스에 전달되었는지조차 알 수 없다면 저작권은 어떻게 행사할 수 있을까. AI 시대 저작권의 문제는 침해 여부를 넘어, 권리자가 자신의 창작물 이용을 확인하고 대응할 수 있는가라는 '통제가능성'의 문제로 넓어지고 있다.

AI 기술의 개발이나 사용이 곧 저작권 침해를 뜻하는 것은 아니다. 저작권은 지식과 사실, 아이디어 자체를 독점하게 하는 권리도 아니다. 그러나 인간이 창작한 표현이 어떤 경로로 이용되는지 확인하고, 허락이 필요한 이용에 조건을 정하며, 침해에 대응하도록 하는 핵심적인 법적 수단이다. 기술이 발전하더라도 이 기능까지 사라져서는 안 된다.

박정인 교수

문제는 기술의 구조가 복잡해질수록 권리행사에 필요한 사실을 확인하기 어려워진다는 점이다. 기업은 데이터를 수집하고 가공하고 학습시키는 방식을 바꿀 수 있다. 원문을 직접 이용하는 대신 다른 모델의 출력을 활용할 수도 있다. 이러한 변화가 모두 법을 피하려는 목적에서 이루어진다고 단정할 수는 없다. 다만 그 결과로 창작물의 이용 경로가 불투명해지고, 권리자가 침해를 입증하기 어려워질 수 있다는 점은 살펴야 한다.

대표적인 사례가 '지식증류'다. 쉽게 말하면 교사 역할을 하는 AI의 답변이나 예측 결과를 이용하여 학생 역할의 AI를 학습시키는 방식이다. 더 작고 효율적인 모델을 만드는 데 활용할 수 있는 기술이지만, 저작권 문제에서는 새로운 질문을 던진다.

가령 A기업이 수많은 도서를 이용해 AI를 개발하고, B기업이 그 AI의 답변을 수집해 새로운 모델을 만들었다고 하자. B기업이 원본 도서에 직접 접근하지 않았다는 사실만으로 모든 저작권 문제가 해결되는 것은 아니다. A기업 AI의 답변에 원저작물의 창작적인 문장이나 구체적인 표현이 재현되어 있고, B기업이 이를 다시 이용했다면 그 과정의 복제나 표현 이용을 따져야 한다.

반대로 전달된 내용이 일반적인 지식이나 사실, 아이디어에 그친다면 원저작권자가 후속 모델까지 당연히 통제할 수 있다고 보기도 어렵다. 최초 모델의 학습에 문제가 있었다는 이유만으로 모든 후속 모델이 자동으로 침해물이 되는 것도 아니다. 핵심은 몇 단계를 거쳤는지가 아니라, 그 과정에서 보호되는 표현이 실제로 어떻게 이용되었는가에 있다.

그런데 바로 그 사실을 확인할 자료가 기업 내부에 있다. 작가는 자신의 표현이 이전되었다고 의심하더라도, 어느 모델의 어떤 출력을 거쳐 다음 학습에 들어갔는지 알기 어렵다. 법률상 권리가 존재해도 이를 행사할 정보가 없다면, 권리는 현실에서 힘을 잃는다.

앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌]

여기서 반드시 구별해야 할 것이 있다. AI가 만든 결과물에 새로운 저작권이 생기는지와, 그 결과물이 타인의 저작권을 침해하는지는 서로 다른 문제다. AI가 저작자가 될 수 없다고 해서 기존 작품의 표현을 자유롭게 복제하거나 변형해도 된다는 결론이 나오지는 않는다. "기계가 만들었다"는 사정은 기업이나 이용자의 행위에 대한 법적 검토를 대신할 수 없다.

책을 구입했다는 사실 역시 모든 후속 이용을 포괄적으로 허락받았다는 뜻은 아니다. 미국의 앤트로픽 관련 소송에서 2025년 6월 연방지방법원은 해당 사건의 AI 학습 이용과 구입한 종이책의 디지털 전환을 공정이용으로 판단하면서도, 해적판을 내려받아 중앙 자료실에 보관한 행위는 별도로 다루었다.

자료의 취득, 보관, 학습이라는 단계에 따라 판단을 구별한 것이다. 이는 미국의 특정 사건에 관한 판단이며, 모든 AI 학습의 적법성을 일괄적으로 인정한 것으로 읽어서는 안 된다. 이 사례를 특정 기업이 합성 데이터나 모델 병합을 이용해 저작권을 회피했다는 주장으로 확대할 근거는 없다. 우리가 주목할 것은 확인되지 않은 기술적 추측이 아니라, 책을 확보한 뒤 어떤 이용이 이루어졌는지 확인할 수 있는 제도다.

검색증강생성, 이른바 RAG도 마찬가지다. RAG는 답변을 만들 때 외부 자료를 검색해 활용하는 방식이고, 지식증류는 다른 모델의 결과를 학습에 활용하는 방식이다. 어느 하나가 다른 하나를 반드시 대체하는 관계는 아니다. 기술의 이름이 달라져도 자료를 복제하거나 보호되는 표현을 재현하는 과정이 있는지 살펴야 한다. 미국 저작권청도 2025년 AI 학습 보고서에서 자료 수집, 학습, RAG, 출력 단계의 저작권 쟁점을 구분해 검토했다.

앤스로픽의 공동창립자인 다리오 아모데이 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그통신]

따라서 필요한 것은 기술 방식이 바뀌어도 작동하는 투명성 제도다. 원본을 직접 학습했는지, 다른 모델의 출력을 이용했는지, 합성데이터를 활용했는지에 따라 모든 기록이 끊겨서는 안 된다. 기업이 합리적으로 확인할 수 있는 범위에서 데이터의 출처와 취득 근거, 주요 가공 과정, 후속 학습으로 전달된 경로를 남기도록 해야 한다.

캘리포니아는 이미 이 방향으로 나아갔다. AB 2013에 따라 마련된 민법 제3111조는 적용 대상 생성형 AI 개발자에게 학습데이터에 관한 요약 정보를 공개하도록 하며, 2026년 1월 1일부터 의무가 적용된다. 데이터의 출처와 유형, 저작권 보호 자료의 포함 여부, 합성데이터 이용 여부 등을 알리도록 하는 제도다. 다만 이러한 요약 공개가 개별 작가에게 자신의 모든 작품 이용 내역을 확인해 주거나, 학습 허락과 보상을 자동으로 보장하는 것은 아니다.

우리에게 필요한 제도는 이러한 공개를 출발점으로 삼되, 실제 권리행사로 이어질 수 있어야 한다. 일반 대중에게는 학습데이터의 구성과 이용 방식을 설명하고, 구체적인 침해 의혹이 있는 권리자에게는 관련 이용 여부를 확인할 절차를 마련해야 한다. 분쟁이 발생하면 법원 등이 필요한 범위에서 기록을 확인할 수 있어야 한다. 후속 모델 개발자의 책임도 구체적으로 나누어야 한다. 원저작물을 직접 수집한 기업, 다른 모델의 출력을 모은 기업, 이를 학습한 기업, 서비스를 운영한 기업이 각각 무엇을 했는지 확인해야 한다.

알 수 없었던 사실까지 무한정 책임지게 할 수는 없지만, 직접 원본을 확보하지 않았다는 이유만으로 원산지와 출처를 확인하지 않은채 자신이 수행한 표현의 재이용까지 설명하지 않아도 된다는 구조 역시 바람직하지 않다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

저작권자의 통제가능성이란 AI가 얻은 모든 지식을 소유하겠다는 뜻이 아니다. 자신의 창작적 표현이 어디에서 어떻게 이용되었는지 확인하고, 허락이 필요한 이용에는 조건을 정하며, 침해가 발생하면 실효적으로 대응할 수 있다는 뜻이다. 우리 인공지능기본법도 투명성의 필요성을 인정하고 있다.

제31조는 AI 기반 서비스라는 사실의 고지와 생성형 AI 결과물의 표시를 규정하고, 제34조는 고영향 AI에 대하여 학습용데이터의 개요 등에 관한 설명 방안을 수립·시행하도록 한다.

그러나 이러한 의무만으로 저작권자가 자신의 작품이 학습에 사용되었는지, 어떤 경로를 거쳐 후속 모델에 이용되었는지 확인하기는 어렵다. 저작권 문제는 고영향 AI에 해당하지 않는 생성형 AI에서도 발생한다. 따라서 현행법의 설명 의무를 바탕으로, 저작물의 이용 여부와 경로를 확인할 수 있는 기록·정보제공 제도를 보완해야 한다. AI의 판단을 이해하기 위한 투명성과 창작자의 권리행사를 가능하게 하는 투명성을 함께 갖추어야 한다.

기술이 여러 단계를 거친다고 해서 인간의 권리까지 사라져서는 안 된다. AI가 무엇을 할 수 있는지에 관한 경쟁만큼, 무엇을 배우고 어떻게 전달했는지 설명할 책임도 중요하다. AI 시대 저작권 제도의 과제는 이 책임이 기술의 변화 속에서도 작동하도록 만드는 데 있다.

*박정인 교수(법학박사)는 대통령 국가지식재산위원회 본위원회 위원, 문체부 저작권보호심의위원회 심의위원, 문체부 여론집중도조사위원회 상임위원, 인터넷주소분과위원회, 웹콘텐츠 활성화위원회 자문위원, 강동구 공직자윤리위원회 심의위원, 경찰청 사이버범죄 강사 등 여러 국가 위원을 역임했다. 공공기관 대상 법령입안강의를 하며, 대학에서 특허법, 저작권법, 산업보안법, 과학기술법, 정보보안법, 디지털증거법, ICT트러스트공학, 일반 산업안전, 중대재해법 등을 강의한다. 한국인터넷진흥원, 한국콘텐츠진흥원, 인텔리콘 메타연구소, 해인예술법연구소, 숙명여대 초빙교수, 단국대 연구교수 등을 역임했다.

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주식 팔면 다음 날 입금된다고? [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국내 증권시장의 주식 결제주기가 50여 년 만에 단축된다. 현재 주식 매매 후 2영업일이 걸리는 결제 기간을 1영업일로 줄여 투자자가 주식을 판 다음 날 매도대금을 인출할 수 있도록 하는 것이 핵심이다.  한국거래소와 한국예탁결제원, 한국증권금융, 금융투자협회는 2일 서울 여의도 한국거래소에서 이 같은 내용을 담은 '증권시장 결제주기 단축 로드맵'을 발표했다. 이번 로드맵은 ▲청산결제 인프라 개편 ▲금융회사와 외국인 투자자의 이행 기반 마련 ▲결제주기 단축 전 투자자 편익 확대 등 8대 분야 22개 과제로 구성됐다. 관계기관은 2027년 10월까지 시장 인프라를 개편하고 최소 6개월간 통합 테스트를 거쳐 최종 시행 시점을 확정할 계획이다. ◆ 월요일 주식 팔면 화요일 입금…반대매매도 하루 빨라져 결제주기가 단축되면 개인투자자가 가장 먼저 체감하는 변화는 주식 매도대금의 인출 시점이다. 현재 국내 증시에서는 주식을 매도한 뒤 2영업일이 지나야 매도대금을 인출할 수 있다. 월요일에 주식을 팔았다면 수요일에 현금을 찾을 수 있다. 그러나 T+1 체계로 전환하면 월요일 매도한 주식의 대금을 화요일에 인출할 수 있다. 주식을 사고파는 주문 방식은 그대로 유지한다. 다만 실제 주식과 현금이 오가는 결제 시점이 하루 앞당겨진다. 투자자는 주식 매도대금을 더 빨리 확보해 생활자금이나 다른 투자에 활용할 수 있다. 반면 주식을 매수하는 투자자는 결제대금을 하루 일찍 준비해야 한다. 특히 보유 현금보다 많은 주식을 매수하는 미수거래 투자자는 자금 납부기한이 기존 T+2일에서 T+1일로 단축된다. 미수금을 제때 납부하지 못했을 때 증권사가 보유 주식을 강제로 처분하는 반대매매 시점도 T+3일에서 T+2일로 앞당겨진다. 매수대금 확보에 주어지는 시간이 줄어드는 만큼 미수거래 투자자의 자금 관리 부담이 커질 수 있다. 착오로 체결한 주식 매매를 정정할 수 있는 시간 역시 하루 줄어든다. 거래소와 예탁결제원은 결제주기 변경에 맞춰 착오매매 정정과 대규모 착오구제 제도, 증권거래세 징수 절차 등을 정비할 예정이다. ◆ 11월부터 매도대금담보대출 금리 인하…연 150억 절감 기대 결제주기 단축에 앞서 개인투자자의 자금 조달 부담을 줄이기 위한 조치도 시행한다. 한국증권금융은 증권사에 저금리 자금을 공급하고 증권사는 이를 활용해 중·저금리 매도대금담보대출 상품을 출시한다. 매도대금담보대출은 투자자가 주식을 매도한 뒤 실제 결제일이 도래하기 전에 매도대금을 미리 빌려 쓰는 상품이다. 현재 증권사들은 매도대금담보대출에 연 7.5~10% 수준의 금리를 적용하고 있다. 대출 기간이 1~2일로 짧고 거래소가 결제이행을 보증해 상환 위험이 상대적으로 낮은데도 금리가 높다는 지적이 제기돼 왔다. 관계기관은 대출금리를 연 5% 중·후반 수준으로 낮출 경우 투자자당 이자비용이 약 25% 감소할 것으로 추산했다. 해당 상품을 취급하는 증권사가 12곳으로 확대되면 전체 투자자의 연간 이자비용은 약 150억원 줄어들 것으로 예상했다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 92.97포인트(1.62%) 내린 5637.77으로, 코스닥은 전장 종가보다 92.97포인트(1.62%) 내린 5637.77로 거래가 시작된 가운데 2일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1333.70원에 거래되고 있다. 2026.11.02 khwphoto@newspim.com 미래에셋증권은 2일부터 관련 상품을 출시하고 키움증권은 오는 20일 출시할 예정이다. 이후 참여를 희망하는 증권사로 취급 대상을 순차적으로 확대한다. 구체적인 대출금리는 각 증권사가 출시 시점에 안내한다.. ◆ "2027년 10월 인프라 개편 완료…2028년 전환 목표" 결제주기 단축은 단계적으로 추진한다. 우선 올해 12월까지 증권사와 자산운용사 등 업권별 업무표준안과 이행점검표를 마련한다. 금융회사들이 새로운 결제체계에 맞춰 전산시스템과 업무 절차를 개편할 수 있도록 구체적인 기준을 제공하는 것이다. 2027년 1분기에는 금융당국을 중심으로 관계기관 태스크포스(TF)와 전문 사업관리조직(PMO)을 출범시킨다. 이를 통해 금융회사별 시스템 개발과 테스트 일정, 제도 개선 진행 상황 등을 통합 관리할 예정이다. 한국거래소와 예탁결제원 등 증권유관기관은 2027년 10월까지 청산결제 인프라 개편을 완료한다는 목표다. 국내외 금융회사와 외국인 투자자는 2028년 1분기까지 전산개발과 업무체계 정비를 마칠 계획이다. 이후 최소 6개월 이상의 통합 테스트를 거쳐 2028년 중 T+1 결제체계로 전환하는 방안을 추진한다. 다만 최종 시행일은 확정하지 않았다. 금융당국과 국내외 금융회사, 외국인 투자자의 준비 상황과 아시아 주요국의 전환 일정 등을 종합적으로 고려해 결정할 예정이다. 관계기관은 오는 12월 18일까지 시장 참여자들의 의견을 수렴하고 공청회와 토론회 등을 통해 추가 개선 과제를 발굴할 방침이다. 이번 개편은 1972년 T+2 결제제도를 도입한 이후 50여 년 만에 추진하는 결제주기 체계 변경이다. 관계기관은 결제주기 단축으로 미결제 상태에 놓이는 거래 규모와 위험 노출 기간이 줄어들고 증권사의 거래증거금 부담도 완화될 것으로 기대하고 있다. 동시에 결제업무의 자동화와 표준화를 통해 국내 증권시장의 글로벌 경쟁력을 높인다는 계획이다. plum@newspim.com 2026-11-02 10:30
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[단독] 조현범, 징벌 2회 받고도 가석방 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장이 수감 중 외부 물품을 반입해 두 차례 징벌 처분을 받고도 가석방된 사실이 확인됐다. 법무부 지침상 징벌 기록이 남아 있는 수형자는 일반 수형자보다 엄격한 기준으로 가석방 심사를 받는다. 과거 가석방 심사 회의록에서는 같은 조항 위반 등으로 징벌을 받은 수형자가 적격 안건에 올랐다가 부적격 처리된 사례가 확인돼 심사 기준의 형평성에 문제가 있다는 지적이 나온다. ◆ 음료·간식 반입에 금치…심사 땐 '징벌 기록' 그대로 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장이 수감 중 외부 물품을 반입해 두 차례 징벌 처분을 받고도 가석방된 사실이 확인됐다. 조 회장 모습. [사진=뉴스핌 DB] 2일 박은정 조국혁신당 의원실이 법무부로부터 제출받은 자료에 따르면, 조 회장은 수용 생활 중 '형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙' 제214조 제15호 위반으로 징벌 처분을 받았다. 해당 조항은 '허가 없이 물품을 지니거나 반입·제작·변조·교환 또는 주고받는 행위'를 금지한다. 법무부는 징벌의 구체적인 시기와 종류 등은 개인정보라며 공개하지 않았다. 앞서 조 회장은 지난 7월 22일 열린 법무부 가석방심사위원회에서 '적격' 판정을 받아 같은 달 30일 경기 화성직업훈련교도소에서 출소했다. 형기 만료일(9월 5일)을 한 달여 앞둔 시점이었다. 뉴스핌 취재를 종합하면, 조 회장은 지난해 5월 법정구속된 이후 접견 과정에서 외부에서 들여온 음료를 마시다 적발돼 지난해 말 금치 처분을 받았다. 올해 3월 초에는 간식을 먹다 다시 적발돼 두 번째 금치 처분을 받은 것으로 알려졌다. 두 차례 모두 금치 기간은 9일 이하였던 것으로 전해졌다. 금치는 수용자를 징벌실에 가두는 처분으로, 형집행법상 가장 무거운 징벌이다. 법무부 예규인 '가석방 업무지침' 제10조는 징벌 처분 후 시행규칙이 정한 실효기간이 가석방 기준일까지 지나지 않은 수형자를 '제한사범'으로 분류한다. 징벌 기록이 아직 효력을 잃지 않은 수형자라는 뜻이다. 형집행법 시행규칙상 9일 이하 금치의 실효기간은 1년이다. 징벌을 받고 1년이 지나야 기록이 효력을 잃는다. 지난해 말과 올해 3월 초에 받은 징벌이라면 가석방 기준일인 7월 30일에는 두 건 모두 이 기간이 지나지 않은 셈이다. 두 번째 징벌은 가석방 심사를 불과 4개월여 앞둔 시점이었다. 법무부는 "제한사범은 일반사범보다 강화된 심사기준을 적용하고 있다"면서도 조 회장의 제한사범 분류 여부와 실효기간 경과 여부는 공개하지 않았다. ◆ 2021년엔 '금치 9일' 한 번에도 부적격…"형평 어긋나" 정성호 전 법무부 장관이 과거 경기 화성직업훈련교도소 중앙통제실을 방문해 업무 실태를 점검하던 모습. [사진=법무부 제공] 과거 심사 사례와 비교하면 이례적이라는 지적이 나온다. 법무부가 공개한 2021년 9월 정기 가석방심사위원회 회의록을 보면, 당시 위원회는 '미허가 물품 소지' 등으로 금치 9일 처분을 받은 수형자를 적격 안건에서 부적격으로 돌렸다. 한 위원은 "최근 징벌처분을 받았기 때문에 기관 내 질서유지 등을 위해서라도 부적격 처리해야 한다"고 했고, 나머지 위원 전원이 동의했다. 같은 해 3월 회의에서는 징벌위원회 개최를 앞둔 수형자가 남은 형기가 한 달도 안 되는데도 부적격 결정을 받았다. 즉, 조 회장이 위반한 것과 같은 조항 위반 등으로 금치 9일 처분을 한 차례 받은 수형자가 가석방 적격 안건에서 부적격으로 바뀐 것이다. 징벌위원회 개최를 앞둔 수형자 역시 실제 징벌 처분이 내려지기 전이었고 남은 형기가 한 달도 채 되지 않았지만 부적격 판단을 받았다. 조 회장이 두 차례 징벌 처분을 받고도 가석방된 것과 대비되는 대목이다. 법조계에서는 위법은 아니더라도 형평성 문제가 있다는 지적이 나온다. 박상민 법무법인 베테랑 변호사는 "금치 처분 2회만 놓고 보면 이례적"이라며 "제한사범이라도 심사 대상은 될 수 있어 위법하다고 보기는 어렵지만, 부당하다고 볼 여지는 있다"고 말했다. 이어 "징벌 이력이 있는 제한사범도 예비심사에는 오르지만 보통은 가석방심사위원회에서 부결된다"며 "징벌이 실효되지 않았다면 부결되는 것이 보통이고, 그것이 형평에 맞다"고 했다. 이에 법무부는 "징벌의 실효 여부만으로 가석방 허가 여부가 결정되는 것은 아니다"라며 "가석방심사위원회에서 범죄 내용, 형 집행 경과, 피해 회복 여부, 출소 후 생활환경 등을 종합적으로 고려해 적격 여부를 결정한다"고 해명했다. 조 회장은 형기의 약 95%를 채운 상태였다. ◆ 가석방 30% 늘렸지만…'엄격 심사' 확인할 길 없어 경기 과천시 법무부 청사 모습. [사진=뉴스핌DB] 조 회장의 가석방은 정부가 교정시설 과밀 해소를 위해 가석방 규모를 크게 늘린 시기에 이뤄졌다. 법무부는 '2026년 가석방 확대안'을 통해 월평균 가석방 인원을 지난해 1032명에서 올해 1340명 수준으로 30% 늘리기로 했다. 지난 6월에는 1627명이 가석방 적격 판정을 받아 최근 3년 사이 최대 규모를 기록했다. 올해 상반기 월평균 가석방 인원(1299명)은 2020년(656명)의 두 배에 육박한다. 그러나 법무부는 징벌 기록이 남은 채 가석방된 수형자가 얼마나 되는지는 파악하지 않고 있다. 박 의원실이 2022년부터 올해 9월까지 가석방 적격 결정자 가운데 징벌 실효기간이 지나지 않은 제한사범 인원을 요구하자, 법무부는 "별도로 작성·관리하지 않는다"고 답했다. 조 회장과 비슷한 조건에서 가석방된 사례가 얼마나 되는지 확인할 길이 없는 셈이다. 박 의원은 "교정시설 과밀화 해소를 이유로 가석방 규모를 확대하면서 심사 기준까지 사실상 완화하는 것은 경계해야 한다"며 "가석방은 수형자의 교정 성적과 재범 위험성 등을 엄격하게 따져 결정해야 하는 제도이지, 교정시설의 수용 여건을 개선하기 위한 수단이 돼서는 안 된다"고 지적했다. 이어 "특히 징벌 기록이 남아 있는 수형자에게 어떤 기준을 적용했는지조차 제대로 관리하지 않는다면 가석방 심사의 공정성과 형평성을 담보하기 어렵다"며 "법무부는 가석방 확대에 의존할 것이 아니라 교정시설 과밀화의 원인을 진단하고 시설 확충과 교정 인력 개선 등 근본적인 해결책을 마련해야 한다"고 강조했다. 한편 조 회장은 법인카드를 개인 용도로 쓰거나 회삿돈으로 개인 차량 리스비를 내는 등 회삿돈을 사적으로 유용한 혐의로 2023년 3월 구속기소됐다. 같은 해 11월 보석으로 풀려났다가 지난해 5월 1심에서 징역 3년을 선고받고 법정구속됐다. 항소심에서 징역 2년으로 감형됐고, 올해 5월 대법원에서 형이 확정됐다. 검찰이 기소한 횡령·배임 규모는 200억원대였지만 법원이 최종 인정한 금액은 약 20억원이다. yek105@newspim.com 2026-11-02 08:47

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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