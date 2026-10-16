KT, AI 매장음악 서비스 출시…월 9900원

AI 핵심 요약beta
- KT가 16일 AI 기반 소상공인 매장음악 서비스 래디오비즈를 출시했다.
- 래디오비즈는 업종·시간대·날씨에 맞춰 음악을 자동 추천·재생한다.
- 매장 홍보와 고객 관리 기능을 제공하며 월 이용료는 9900원이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
매장 안내방송·고객 관리 지원…최대 3개월 무료
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = KT가 인공지능(AI)으로 매장 분위기에 맞는 음악을 추천하고 고객 관리까지 지원하는 소상공인 전용 서비스를 출시했다.
KT는 AI 공간 음악 플랫폼 운영사 어플레이즈와 협력해 AI 기반 매장음악 서비스 '래디오비즈(RaiDIO Biz)'를 모바일 부가서비스로 출시했다고 16일 밝혔다. 카페와 음식점, 미용실, 병원 등 다양한 업종에서 이용할 수 있으며 월 이용료는 9900원이다.
래디오비즈는 AI가 매장 업종과 시간대, 계절, 날씨 등을 분석해 적합한 음악을 자동으로 추천하고 재생하는 서비스다. 오전과 점심, 저녁 등 시간대에 따라 음악 분위기를 조절할 수 있으며 영업시간과 이벤트, 프로모션 등을 알리는 안내·예약 방송 기능도 제공한다. 별도의 전문 장비나 인력 없이 앱과 웹에서 이용할 수 있다.
매장 홍보와 단골 고객 관리 기능도 지원한다. 매장 정보를 등록하면 음악 앱 '래디오' 이용자에게 노출되며, 매장에 비치된 QR코드를 통해 방문 고객이 방명록을 남길 수 있다. KT닷컴과 마이케이티 앱에서 가입할 수 있으며 이용료는 모바일 통신요금에 합산 청구된다. 출시 기념으로 신규 가입 고객에게 최대 3개월 무료 이용 혜택도 제공한다.
손정엽 KT Customer부문 디바이스사업본부장 상무는 "래디오비즈가 AI를 활용한 음악 서비스와 매장 홍보 기능을 함께 제공해 소상공인의 실질적인 경영 효율 향상에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 소상공인의 사업 운영에 도움이 될 수 있는 서비스를 지속 강화하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com