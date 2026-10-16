서울신라호텔 아리아께, 23일 셰프 특별 오마카세 갈라 디너

AI 핵심 요약beta
- 서울신라호텔은 16일 아리아께 갈라 디너 개최를 밝혔다
- 문성오 셰프는 23일 제철 식재료 오마카세를 선보인다
- 특별 코스에는 스시와 샴페인·사케 등이 순차 제공된다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 서울신라호텔 일식당 아리아께가 문성오 셰프의 스시 코스와 주류를 함께 즐기는 갈라 디너를 연다.
서울신라호텔은 오는 23일 아리아께 스시 카운터 헤드 셰프인 문성오 셰프가 제철 식재료로 구성한 특별 오마카세를 선보인다고 16일 밝혔다.
문 셰프는 올해로 23년 경력을 갖춘 스시 요리사다. 2014년부터 아리아께를 이끈 모리타 셰프에게 정통 에도마에 스시를 배웠으며, 2017년에는 일본 도쿄의 스시 전문점 '기요다 스시'에서 연수했다. 국내산 식재료에 일본 전통 조리 기법을 적용한 스시를 선보이고 있다.
이번 코스는 붕장어뼈와 말린 해삼알, 자연산 찜 전복 등을 활용한 요리와 송이 도빙무시로 시작한다. 도빙무시는 주전자 형태의 그릇에 식재료와 육수를 넣어 익히는 일본 요리다.
이어 제철 생선회와 스시, 디저트를 제공한다. 연어알과 성게소, 무늬오징어, 광어, 돌돔, 도화새우 등을 활용해 재료별 맛과 식감을 살릴 예정이다.
주류는 코스에 맞춰 순차적으로 제공한다. 첫 잔으로는 서울신라호텔 바 '더 라이브러리'의 조현성 믹솔로지스트가 만든 사케 칵테일을 선보인다.
이후 샴페인 '에마뉘엘 브로쉐 밀레짐 셀렉시오네 엑스트라 브뤼 2020'과 사케 '고쿠류 후쿠 보틀', '고쿠류 하치쥬하치고'를 요리에 곁들인다.
아리아께는 기요다 스시와의 기술 제휴를 바탕으로 조리 기법과 식재료 활용을 연구하고 있으며, 고객 취향을 반영한 오마카세를 선보이고 있다.
nrd@newspim.com