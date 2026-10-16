브라질 대선 결선 앞두고 '아들' 보우소나루·룰라 오차범위 내 초접전

AI 핵심 요약beta
- 15일 브라질 여론조사에서 보우소나루가 룰라를 47%대45%로 앞섰다
- 두 후보의 지지율 격차는 오차범위 안인 2%포인트로 좁혀졌다
- 25일 결선을 앞두고 막판 표심에 따라 승부가 갈릴 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 오는 25일(현지시간) 브라질 대통령 선거 결선 투표를 앞두고 자이르 보우소나루 전 대통령의 장남인 플라비우 보우소나루 상원의원과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령 간의 지지율 격차가 오차범위 안으로 좁혀지며 막판 안갯속 레이스가 펼쳐지고 있다.
15일(현지시간) 로이터통신에 따르면 현지 여론조사기관 데이터폴하(Datafolha)가 지난 13~14일 전국 성인 2,520명을 대상으로 실시해 발표한 조사 결과, 결선 가상 대결에서 우파 자유당 소속 후보 보우소나루 의원은 47%, 좌파 노동자당의 룰라 대통령은 45%의 지지율을 기록했다.
지난주 데이터폴하 조사(49% 대 45%)와 비교해 보우소나루의 지지율이 2%포인트(p) 하락하면서 두 후보 간 격차는 4%p에서 2%p로 줄어들었다. 이번 조사의 표본 오차범위는 ±2%p로, 통계적으로 사실상 '기술적 동률' 상태인 초접전 양상이다.
무효표 또는 기권 표를 던지겠다고 답한 응답자는 6%였으며, 아직 마음을 정하지 못한 부동층은 2%로 집계됐다. 기권표와 부동층을 제외한 '유효 득표율' 기준으로는 보우소나루가 51%, 룰라가 49%로 오차범위 안이다.
이번 대선 결선은 지난 4일 열린 대선 투표에서 플라비우 보우소나루 상원의원이 예상을 뒤엎고 현직 룰라 대통령을 제치고 승리했지만, 과반 득표하지 못하면서 2차 결선 투표에서 승부를 가리게 됐다.
보우소나루 전 대통령의 정치적 유산을 이어받은 우파 진영의 보우소나루 의원과 브라질 사상 첫 4선을 노리는 좌파 대부 룰라 대통령 간의 리턴매치가 불과 열흘 앞으로 다가온 가운데, 팽팽한 접전이 이어지면서 승부는 막판 표심 향방에 따라 갈릴 전망이다.
wonjc6@newspim.com