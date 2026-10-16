형지엘리트, 비온택과 RFID 도입…내년부터 스마트 물류 전환

AI 핵심 요약beta
- 형지엘리트가 16일 내년 시즌 상품에 RFID 기술을 적용했다
- 입출고 검수와 재고 실사 시간을 줄이고 관리 자동화에 나섰다
- 상품별 데이터를 축적해 수요 예측과 생산 계획에 활용할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 형지엘리트가 내년 시즌 상품부터 무선주파수식별(RFID) 기술을 적용해 물류 관리 자동화에 나선다. 입출고 검수와 재고 실사에 드는 시간을 줄이고, 상품별 데이터를 활용한 관리 체계를 구축할 계획이다.
형지엘리트는 지난 15일 본사가 있는 형지글로벌패션복합센터에서 스마트태그 기업 비온택과 RFID 시스템 도입을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다. 협약식에는 최준호 형지엘리트 대표와 티아고 오르타 비온택 대표 등이 참석했다.
RFID는 상품에 부착한 태그의 정보를 무선으로 읽는 기술이다. 바코드를 하나씩 스캔하는 방식과 달리 여러 상품을 동시에 식별할 수 있어 입출고 검수와 재고 조사에 활용된다.
형지엘리트는 RFID 도입으로 실물 재고와 전산상 재고 간 오차를 줄일 방침이다. 재고 파악의 정확도를 높여 상품 부족에 따른 판매 기회 손실과 과잉 재고 부담을 줄이는 효과도 기대하고 있다.
이번 협약으로 상품 단위로 데이터를 축적·관리함으로써 생산부터 물류, 판매에 이르는 상품의 흐름을 체계적으로 파악할 수 있는 기반을 마련했다. 축적된 데이터는 향후 수요 예측과 생산·재고 계획 수립에 활용될 수 있다.
비온택은 RFID 및 IoT 기반의 스마트 태그·라벨 솔루션을 제공하는 기업으로 전 세계 60개국 이상에서 사업을 전개하고 있다.
nrd@newspim.com