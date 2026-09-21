형지엘리트, 매출·영업익 일제히 증가..."학생복·스포츠 사업 실적 견인"

AI 핵심 요약beta
- 형지엘리트가 2025년 7월~2026년 6월 사상 최대 실적을 냈다.
- 연결 매출 1778억원, 영업이익 84억원으로 모두 최고치를 경신했다.
- 학생복 해외확대와 스포츠 상품화 사업이 성장세를 이끌었다.
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학생복 해외 진출·스포츠 상품화 사업이 성장 견인
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 형지엘리트가 학생복 사업의 해외시장 확대와 스포츠 상품화 사업 성장에 힘입어 사상 최대 실적을 기록했다. 3개 사업연도 만에 매출은 두 배 가까이, 영업이익은 약 네 배로 늘며 사업 다각화 성과가 본격적으로 실적에 반영됐다.
21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 6월 결산법인인 형지엘리트의 제25기(2025년 7월~2026년 6월) 연결 매출은 1778억원으로 전년 1667억원보다 약 7% 증가했다. 제22기 매출 929억원과 비교하면 3년 만에 91.4% 늘었다.
영업이익은 84억원으로 전년 대비 27% 증가했다. 제22기와 비교하면 약 네 배 규모다. 외형 확대와 함께 수익성도 개선되면서 매출과 영업이익 모두 역대 최고치를 경신했다.
학생복 부문에서는 브랜드 정체성(BI)을 개편하고 체육복과 생활복, 티셔츠·가방·실내화 등 제품군을 확대했다. 중국 프리미엄 교복 시장에 이어 일본 교토국제중고와 오사카 금강학교에 제품을 공급하며 해외 사업도 넓혔다.
스포츠 상품화 사업은 프로야구와 프로축구, e스포츠에서 프로농구까지 영역을 확장했다. 부산 KCC 이지스와 후원 계약을 맺고 국내외 팬 행사에 참여했으며, 서울 잠실 롯데월드몰에는 첫 정식 오프라인 매장을 열었다.
형지엘리트는 학생복 사업의 수익 기반을 강화하는 동시에 신규 성장동력을 발굴해 기업가치와 주주가치를 높인다는 계획이다.
nrd@newspim.com