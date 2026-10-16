라이너, '제1회 라이너 스콜라 공모전' 개최..."AI로 논문 쓰고 맥북 받자"

10월 25일까지 모집

우수작 10명 시상

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 글로벌 AI(인공지능) 에이전트 스타트업 라이너는 일상 속 호기심을 학술 연구로 발전시키는 '제1회 라이너 스콜라 연구공모전'을 개최하고, 오는 10월 25일까지 참가자를 모집한다고 16일 밝혔다.

'우리가 믿어온 통념, 논문으로 검증하다'를 주제로 열리는 이번 공모전은 일상에서 당연하게 받아들여진 통념을 학술적 근거로 검증하는 연구 대회다. 참가자는 질문 하나를 선정한 뒤 라이너의 학술 연구 AI 에이전트 '라이너 스콜라(Liner Scholar)'를 활용해 관련 논문을 탐색·비교하고 소논문 형태로 제출하면 된다.

'제 1회 라이너 스콜라 연구공모전' 포스터 [사진=라이너]

연구 주제로는 '손 필기와 디지털 기기 기록의 학습 효과 차이', '음악 청취와 집중력의 관계', '텀블러 사용의 환경적 이점' 등 일상적인 질문이 활용될 수 있다. 이번 공모전은 전공이나 학력, 연구 경험에 관계없이 누구나 참여할 수 있도록 구성돼 연구의 진입 장벽을 낮췄다.

연구 도구로 활용되는 '라이너 스콜라'는 전 세계 5억여 건의 학술 데이터베이스를 기반으로 작동한다. 선행 연구 탐색 및 비교·분석, 연구 가설 생성, 학술적 근거 검토, 인용 추천 등 연구의 주요 과정을 지원하는 '에이전틱 리서치(Agentic Research)' 기술이 적용됐다.

만 14세 이상 대한민국 국적자라면 누구나 무료로 참가할 수 있으며, 참가 신청 마감은 10월 25일이다. 참가자는 오는 11월 8일까지 공식 양식에 맞춘 소논문을 PDF 파일로 제출해야 한다. 심사는 서면 평가와 본선 발표 심사를 거쳐 진행된다.

우수 논문 제출자 10명에게는 맥북, 아이패드, 에어팟 등 상품이 수여된다. 또한 참가 신청을 완료한 인원 전체에게 라이너 서비스용 2500 크레딧이 지급되며, 기한 내 논문을 제출한 참가자에게는 참가 인증서가 발급된다.

김진우 라이너 대표는 "이번 공모전이 학생부터 직장인까지 다양한 사람들이 자신의 호기심을 학술적 근거로 검증하고, 하나의 논문으로 완성해보는 기회가 되길 바란다"며 "라이너 스콜라를 통해 많은 사람들이 AI를 공동 연구자로 활용하고, 스스로 질문하고 검증하는 연구의 즐거움을 경험할 수 있도록 지원하겠다"라고 덧붙였다.

stpoemseok@newspim.com