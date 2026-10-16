코스닥, 5%대 급등에 '매수 사이드카'…바이오·반도체株 강세

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코스닥, 기관 1231억원 순매수…개인·외국인은 매도 우

알테오젠 11% 급등…에코프로·에코프로비엠도 상승

이오테크닉스·리노공업·원익IPS 등 반도체 장비주 강세

코스닥 800선 회복 눈앞…전날 급락분 상당 부분 만회

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 16일 코스닥지수가 5% 넘게 급등하면서 프로그램 매수호가 일시 효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다. 전날 급락했던 코스닥시장이 반등에 나선 가운데 알테오젠을 비롯한 바이오주와 반도체 관련주가 동반 상승하며 지수를 끌어올리고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오후 1시 18분 기준 코스닥지수는 전 거래일 대비 38.11포인트(5.01%) 오른 798.93에 거래되고 있다. 장 초반부터 상승세를 보인 코스닥은 오후 들어 상승폭을 확대하며 800선에 근접하고 있다. 기관이 1287억원 사들이고 있으며 개인과 외국인은 각각 468억원, 936억원 팔아치우고 있다.

한국거래소는 이날 오후 12시 55분 23초 코스닥시장에서 매수 사이드카를 발동했다. 이에 따라 프로그램 매수호가의 효력이 5분간 정지됐다.

코스닥 매수 사이드카는 코스닥150 선물가격이 전 거래일 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150지수가 3% 이상 오른 상태가 1분간 지속될 경우 발동된다. 프로그램 매매에 따른 급격한 시장 변동을 완화하기 위한 조치다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 99.77포인트(1.80%) 오른 5653.99으로, 코스닥은 전장 종가보다 11.35포인트(1.49%) 오른 772.17로 거래가 시작된 가운데 16일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1341.3원에 거래되고 있다. 2026.10.16 khwphoto@newspim.com

시가총액 상위 종목도 대부분 오르고 있다. 바이오 대형주인 알테오젠은 전 거래일 대비 11.01% 오른 23만7000원에 거래되고 있다. HLB도 2.82% 상승한 4만1900원을 기록하고 있다. 2차전지 관련주인 에코프로와 에코프로비엠은 각각 2.35%, 1.89% 상승하고 있다. 로봇 관련주인 레인보우로보틱스도 3.18% 오르며 강세를 보이고 있다.

특히 반도체 장비·부품주로도 매수세가 확산하고 있다. 반도체 레이저 장비 업체 이오테크닉스는 전 거래일 대비 6.62% 오른 45만1000원에 거래되고 있다. 반도체 검사장비 부품업체 리노공업은 5.51% 상승한 7만900원, 반도체 장비업체 원익IPS는 5.84% 오른 10만8700원을 기록하고 있다. 반도체 패키지 기판업체 심텍도 3.06% 상승한 12만8000원에 거래 중이다.

코스닥은 전날 7% 넘게 하락하며 760선까지 밀렸으나 이날 기관의 매수세에 힘입어 전날 하락폭의 상당 부분을 만회하고 있다. 바이오와 반도체, 2차전지 등 주요 업종이 동반 상승하면서 지수 반등을 이끌고 있다.

한편 같은 시각 코스피는 전 거래일 대비 208.26포인트(3.75%) 오른 5762.48에 거래되고 있다. 외국인이 655억원 순매수하고 있는 반면 개인과 기관은 각각 6173억원, 275억원 순매도하고 있다.

nylee54@newspim.com