[개장시황] 코스피, 개인·기관 '사자'에 급락 하루 만에 1%대 반등

AI 핵심 요약beta
- 코스피는 16일 전날 급락을 딛고 장 초반 5600선을 회복했다.
- 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주 상승에 코스닥도 반등했다.
- 저가매수세가 유입됐지만 외국인 순매도로 지속 여부는 불확실하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코스닥, 개인·기관 매수에 1%대 상승
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 16일 코스피가 전날 7% 넘는 급락세를 딛고 장 초반 5600선을 회복했다. 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 시가총액 상위 종목들이 상승한 가운데 코스닥도 1%대 반등하고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 27분 기준 코스피는 전 거래일 대비 63.05포인트(1.14%) 오른 5617.27에 거래되고 있다. 개인과 기관이 각각 1409억원, 914억원 순매수하고 있는 반면 외국인은 3084억원 순매도하고 있다.
코스피 시가총액 상위 종목은 대부분 상승하고 있다. 삼성전자는 전 거래일 대비 1.90% 오른 21만4000원에 거래되고 있으며 SK하이닉스도 0.71% 상승한 127만1000원을 기록하고 있다. 이 밖에 삼성전자우(2.77%), SK스퀘어(0.78%), 삼성전기(1.72%), 현대차(2.20%), KB금융(3.38%), 삼성바이오로직스(0.32%), 삼성생명(4.82%) 등도 오르고 있다. 반면 LG에너지솔루션은 0.37% 하락하고 있다.
두 반도체 대형주는 전날 각각 9.48%, 11.06% 급락하며 코스피 하락을 이끌었다. 삼성전자는 21만원, SK하이닉스는 126만2000원에 거래를 마쳤으나 이날 장 초반에는 나란히 상승하고 있다.
전날 코스피는 7.57% 급락한 5554.22에 마감하며 7거래일 연속 하락했다. 코스닥도 7.65% 떨어진 760.82에 거래를 마쳤다. 장중에는 양 시장의 하락률이 8%를 넘어서면서 서킷브레이커가 발동돼 매매거래가 각각 20분간 중단되기도 했다.
이날 국내 증시의 반등에는 최근 급락에 따른 저가매수세 유입과 간밤 뉴욕증시의 상승 마감이 영향을 미친 것으로 분석된다. 15일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 1.08%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.33%, 나스닥종합지수는 0.08% 상승했다. 다만 필라델피아 반도체지수는 0.9% 하락하며 7거래일 연속 약세를 이어갔다.
미국의 9월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 1.3% 상승해 시장 예상치인 0.5%를 크게 웃돌았다. 물가 상승 부담에도 뉴욕증시에서는 헬스케어와 금융, 소비재 등 비인공지능(AI) 업종을 중심으로 매수세가 유입됐다. 최근 급락했던 AI 인프라 기업 코어위브도 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 재무건전성 관련 발언에 힘입어 5.94% 상승했다.
국내 증시에서는 최근 7거래일 동안 코스피가 약 21% 하락하면서 단기 낙폭이 과도했다는 인식이 반등의 배경으로 꼽힌다. 다만 미국 반도체주 약세가 이어지고 외국인도 국내 증시에서 순매도하고 있어 반등세가 지속될지는 지켜봐야 한다는 분석이다.
변준호 IBK투자증권 연구원은 "코스피가 7거래일 동안 21% 폭락하면서 시장의 재료보다 오히려 가격 및 밸류에이션 메리트가 부각될 전망"이라고 분석했다. 과거 7거래일 연속 하락 사례에서 이후 약 한 달간 대체로 반등 흐름이 나타났다는 점도 단기 반등 가능성을 뒷받침하는 요인으로 제시했다.
|[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 99.77포인트(1.80%) 오른 5653.99으로, 코스닥은 전장 종가보다 11.35포인트(1.49%) 오른 772.17로 거래가 시작된 가운데 16일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1341.3원에 거래되고 있다. 2026.10.16 khwphoto@newspim.com
같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 9.74포인트(1.28%) 오른 770.56을 기록하고 있다. 개인과 기관이 각각 1283억원, 99억원 순매수하고 있는 반면 외국인은 1396억원 순매도하고 있다.
코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 상승하고 있다. 알테오젠은 전 거래일 대비 4.45% 오른 22만3000원에 거래되고 있으며 에코프로(0.74%), 주성엔지니어링(1.96%), 레인보우로보틱스(1.74%), 원익IPS(2.04%), 리노공업(3.27%), 이오테크닉스(3.55%), HLB(0.98%), 심텍(2.66%) 등도 강세를 보이고 있다. 반면 에코프로비엠은 0.28% 하락하고 있다.
한편 오전 9시 3분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.30원 내린 1341.70원을 기록했다.
nylee54@newspim.com