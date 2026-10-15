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뜨거웠던 코스피, 5500까지 폭락…전문가들도 "하단 예측 어려워"

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AI 핵심 요약

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  • 증권가가 15일 코스피 급락에도 바닥 판단을 유보했다
  • 금리 상승과 외국인 매도, AI 수익성 우려가 하락을 키웠다
  • 반등은 금리 안정과 AI·반도체 실적, 외국인 수급에 달렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

급락 이유는 금리와 수급, AI 수익성에 대한 의구심
대부분 지수 하단 전망 유보, 삼성증권은 "5000선 지지선 가능"
"단기 반등보다 반도체 실적과 매도세 진정 확인해야"

[서울=뉴스핌] 김가희 이정아 기자 = 국내 증시가 7일 연속 급락하며 5500대까지 급락한 가운데 증권가에서는 바닥에 대한 평가를 유보하고 있다. 전문가들은 이번 폭락에 대해 금리 상승과 외국인 매도, 인공지능(AI) 투자 수익성에 대한 우려가 하락 압력을 키웠다고 진단했다.

기업 이익 체력은 아직 견조하다는 평가가 있지만, 수급 불균형이 상승 추세를 약화했다는 분석도 제기된다. 향후 코스피 반등은 미국 금리 안정과 AI 투자 성과 확인, 반도체 실적에 대한 신뢰 회복 여부에 달렸다는 전망이다.

15일 뉴스핌이 주요 증권사 리서치센터장들을 대상으로 코스피 전망을 조사한 결과, 최근 급락의 배경으로 외국인 매도세와 이를 받아줄 국내 매수 여력 부족, 미국 금리 상승에 따른 밸류에이션 부담, AI 투자 수익성에 대한 의구심 등이 거론됐다.

지수 하단에 대한 판단은 달랐지만, 금리와 AI 산업의 불확실성이 완화되고 외국인 수급이 안정돼야 본격적인 반등을 기대할 수 있다는 데에는 무게가 실렸다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 15일 코스피 지수가 전일 종가 대비 454.59포인트(7.57%) 하락한 5554.22로 거래를 마쳤다. 코스닥은 전일 대비 63.06포인트(7.65%) 내린 760.82로 장을 마쳤다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간종가 대비 6.3원 오른 1344.6원에 마감했다. 이날 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.10.15 starbean@newspim.com

◆ 금리·외국인 매도에 수급 불균형…AI 투자 우려도 부담

양지환 대신증권 리서치센터장은 이번 하락을 기업 이익이 꺾인 결과라기보다 금리 상승과 수급 공백으로 주가수익비율(PER)이 하락한 국면으로 진단했다. 펀더멘털은 견조하지만 수급 체력이 소진됐다는 설명이다. 양 센터장은 "6000선 종가 이탈은 추세 전환이 아니라 수급발 언더슈팅 구간으로 판단한다"고 말했다.

박연주 미래에셋증권 AI리서치센터장도 AI 투자의 수익화 우려가 커진 가운데 변동성이 큰 한국 시장에서 외국인 차익 실현이 집중됐고, 이를 받아줄 매수 주체가 마땅치 않았던 점이 하락 폭을 키웠다고 분석했다. 다만 AI 투자는 빅테크 기업의 생존이 걸린 문제인 만큼 지속될 가능성이 높고, 반도체를 중심으로 한 이익 체력도 견조하다고 평가했다.

박 센터장은 "우려를 소화하는 데 시간이 걸릴 수 있는 만큼 단기 변동성이 지속되겠지만 이익 창출력을 감안하면 현 주가는 저평가 구간으로 보고 있다"고 전했다.

이병건 DB증권 리서치센터장 역시 수급 문제를 급락의 주요 원인으로 꼽았다. 통상 1~2% 수준의 조정과 달리 낙폭이 크게 확대된 것은 수급 문제가 없으면 나타나기 어렵다는 설명이다. 다만 이 센터장은 "단기적으로 보면 과도한 하락이라고 보는 게 맞지만, 전체적으로 보면 상승 추세는 확실히 꺾였다"고 말했다. 단기 과매도 가능성과 별개로 기존 상승 흐름이 약해졌다는 점을 강조한 것이다.

이종형 키움증권 리서치센터장은 미국 9월 소비자물가지수(CPI) 상승에 따른 인플레이션 경계감과 AI 투자 수익성에 대한 의구심, 중국 메모리 반도체 업체들의 기술 추격 우려가 복합적으로 작용했다고 분석했다. 그는 "국내 증시는 반도체 대형주에 대한 의존도가 높아 글로벌 AI·반도체 투자심리 변화에 민감한 데다, 외국인 매도세를 받아낼 국내 매수 여력도 약해지면서 다른 주요국보다 낙폭이 확대되는 모습"이라고 짚었다.

AI 투자에 대한 우려는 자금 조달과 수익성 문제로 구체화하고 있다. 이진우 메리츠증권 리서치센터장은 네오클라우드 기업의 조달금리 상승 우려가 부각된 가운데 AI 인프라 투자가 부채 기반으로 확대되면서 자금 조달 환경 악화가 투자 지속 가능성에 대한 의구심으로 이어졌다고 진단했다. 조달금리가 계속 높아진다면 AI 사업의 수익성을 우려해야 하지만, 향후 컴퓨트 선물시장 출범 등 자금시장 병목을 완화할 요인도 남아 있다고 봤다.

◆ 코스피 5000선 지지 가능성…반등은 금리·AI 실적 확인 이후

코스피 하단에 대해서는 구체적인 수치를 제시한 증권사와 전망을 유보한 곳이 나뉘었다. 윤석모 삼성증권 리서치센터장은 기업 이익 전망이 본격적으로 하향 조정되지 않는다면 코스피 5000선이 지지선 역할을 할 수 있다고 전망했다. 해당 구간의 12개월 선행 PER은 4.1배, 주가순자산비율(PBR)은 1.1배로, 올해 3월 말과 7월 말 변동성 확대 국면보다 낮은 수준이라는 설명이다.

삼성증권은 4분기 코스피 예상 밴드로 6000~8400선을 제시했다. 12개월 예상 PER 5~7배를 적용한 범위다. 반면 이종형 센터장은 현시점에서 지수의 바닥을 특정하기 어렵다고 봤다. 이병건 센터장도 반도체 변동성이 큰 상황에서 코스피 예상 밴드를 제시하는 것은 현실적으로 의미가 없다며 구체적인 지수 전망을 유보했다. 양 센터장은 6000선 종가 이탈을 추세 전환으로 보지 않았지만, 바닥을 다지는 기간 조정은 길어질 수 있다고 내다봤다.

반등의 핵심 변수로는 미국 금리와 AI 투자 수익성, 반도체 실적에 대한 신뢰, 외국인 수급이 꼽혔다. 양 센터장은 하단을 지속적으로 압박할 요인으로 미국 국채금리를 지목했다. 반도체 불안과 AI 자금 조달 우려가 급락의 계기가 됐다면, 미국 10년물 금리 상승에 따른 주식의 기회비용 증가는 시장을 계속 압박할 수 있다는 설명이다. 양 센터장은 미국 10년물 금리의 고점을 올해 4분기로 예상했다.

박 센터장도 미국 금리가 높은 상황에서 중동 리스크로 유가가 오르면 고금리가 장기화할 수 있다고 경고했다. 반등을 위해서는 AI 투자의 수익성과 지속 가능성이 확인되고 이에 따른 반도체 이익 체력이 재평가돼야 한다고 강조했다. 단기적으로는 10월 말 빅테크 실적에서 AI의 효용과 수익화 전략이 확인되는지, 중기적으로는 앤트로픽 등 AI 서비스 업체의 매출 성장이 다시 강해지는지가 중요하다고 봤다.

윤 센터장은 10월 말 예정된 미국 연방공개시장위원회(FOMC)와 빅테크·반도체 기업 실적, 11월 초 미국 중간선거를 주요 분기점으로 제시했다. 중동발 에너지 공급 차질이 장기화하고 겨울철 난방 수요가 늘면 에너지 수급 불안이 커질 수 있다는 점도 변수다. 미국 9월 CPI가 시장 예상치를 웃돌면서 인플레이션 우려가 확대된 데다, AI 클라우드 기업 코어위브의 채권 가격 하락으로 AI 산업 전반의 신용 위험도 부각됐다는 설명이다.

이종형 센터장은 대외 불확실성이 완화되고 외국인 매도세가 진정되기 전까지는 적극적인 비중 확대를 자제해야 한다고 조언했다. 이진우 센터장도 AI 자금 조달 우려가 완화되기 전까지는 보수적인 시장 대응이 필요하다고 봤다. 특히 10월 말부터 11월 초까지는 신중한 접근이 필요하지만, 중장기적으로는 자금 조달 문제를 완화할 요인이 남아 있어 AI 산업의 성장 추세 자체가 훼손됐다고 단정하기는 어렵다는 판단이다.

◆ "분할 매수하되 AI 기업 옥석 가려야"

투자 전략에서는 단기 반등을 서두르기보다 변동성 관리와 분할 매수에 무게가 실렸다. 양 센터장은 "투매에 동참하지 말고, 버티거나 분할 매수가 유효하다"고 말했다. 반도체 업종의 12개월 선행 PER이 3.7배 수준으로 낮아진 만큼 밸류에이션 회복 여력이 있다는 판단에서다.

양 센터장은 삼성전자와 SK하이닉스의 외국인 지분율이 각각 46.4%, 49.8%로 다년 저점에 있어 추가 매도 여력이 줄었다고 봤다. 변동성 부담이 큰 투자자에게는 자사주 소각과 배당소득 분리과세 등 제도 변화의 수혜가 예상되는 금융지주를 중심에 두고 반도체를 나눠 매수하는 전략도 제시했다.

박 센터장은 정확한 반등 시점을 예측하기는 어렵지만 AI 투자의 유효성이 확인되면 주가도 점차 펀더멘털을 반영할 것으로 내다봤다. 단기 변동성에 대비한 위험 관리는 필요하지만, AI 혁명 자체는 유효한 만큼 글로벌 경쟁력을 갖춘 핵심 AI 기업에 중장기적으로 분산 투자할 것을 권했다. 다만 고금리 환경에서 레버리지가 높거나 글로벌 경쟁력이 낮은 기업은 유의해야 한다고 강조했다.

이종형 센터장도 AI 산업의 중장기 성장 가능성과 단기 투자심리 악화를 구분할 필요가 있다고 봤다. 글로벌 빅테크의 AI 인프라 투자는 반도체 수요를 뒷받침하지만, 투자 규모에 걸맞은 수익이 실현되는지 검증하는 과정이 이어지고 있다는 것이다. 중국 메모리 업체의 기술 추격이 국내 기업의 시장점유율과 가격 협상력에 미칠 영향도 살펴야 한다고 덧붙였다.

이 센터장은 급락 이후 기술적 반등이 나타나더라도 이를 곧바로 추세 전환으로 해석해서는 안 된다고 조언했다. 미국 물가와 금리 경로의 불확실성 완화, 글로벌 AI 기업들의 실적을 통한 투자 수익성 확인, 국내 반도체 기업들의 실적 전망 유지, 외국인 매도세 진정 등을 확인하면서 분할 매수로 대응해야 한다는 설명이다.

결국 최근 급락은 수급 불균형과 금리 부담, AI 투자 수익성에 대한 의구심이 겹친 결과라는 게 증권가의 공통된 진단이다. 단기 과매도만으로 추세 전환을 단정하거나 저평가만을 근거로 바닥을 예측하기보다는 미국 금리와 AI 투자 성과, 반도체 이익 전망, 외국인 수급의 안정 여부를 확인하는 과정이 향후 코스피 흐름을 가를 전망이다.

rkgml925@newspim.com

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靑 "임광현 발탁, 李대통령 국정 의지 담겨" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 15일 임광현 신임 대통령비서실장 발탁 배경에 '일하는 비서실'과 '일하는 행정부'를 지향하는 대통령의 국정 의지가 담겨 있다고 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오전 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "이재명 대통령께서 깊이 숙고한 결과물로서 임광현 국세청장을 신임 2기 비서실장으로 발탁했다고 생각한다"며 이같이 전했다. 성 수석은 강 전 실장과 임 실장의 차이도 짚었다. 그는 "강 전 실장의 경우에는 여의도에서 잔뼈가 굵은 중진 정치인 출신"이라며 "초대 비서실장으로서 그 시기에는 내란을 극복하고 인수위원회도 없이 출범했던 이재명 정부의 새로운 국정 로드맵을 짜 나가고 설계하는 게 우리 초대 비서실장의 중요한 임무였다"고 설명했다. 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표, 오른쪽)과 임광현 비서실장(당시 전 국세청 차장)이 국회에서 열린 인재환영식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ "정통 관료 출신…국회의원 경험도" 이어 2기 비서실장인 임 실장에 대해 성 수석은 "이제 이 대통령은 초기에 만들었던 국정의 로드맵이 현실 속에서 국민에게 체화될 수 있도록 성과물을 내는지가 굉장히 중요하다고 생각한다"며 "그러니 이것을 시행해 나갈 그런 바퀴를 교체할 필요가 있는 것"이라고 강조했다. 성 수석은 "그런 바퀴로서 정통 경제 관료 출신으로서 실제로 국세청장으로 재임하며 성과로 실력을 입증한 관료 출신, 그러면서 국회의원 경험도 있는 임 실장을 선택한 것"이라며 "그래서 저는 일하는 비서실, 일하는 정부를 향한 인선이라고 평가하고 싶다"고 밝혔다. 임 실장이 관료출신이라 정무 부분에서 취약할 것 같다는 지적에 성 수석은 "임 실장은 거의 20~30년 동안을 행정부에서 근무한 분"이라며 "현대의 행정 업무는 여의도의 정치적 환경이라든지 정부적인 상황을 고려하지 않은 상태에서 그 성과를 내는 것은 힘들다"고 반박했다. 성 수석은 "국세청장을 하면서 고액 체납 징수, 역외 세금을 환수하는 작업에 매끄럽게 성과를 이끌어내는 과정 자체가 단지 정책 역량만이 아니라 정무적인 판단도 있다고 생각한다"며 "또 임 실장은 국회의원으로서 역할을 한 바도 있다"고 설명했다. 일각에서 제기된 강 전 실장과 김현지 부속실장 사이에 알력 다툼이 있었다는 소리에 성 수석은 "팩트에 근거하지 않은 루머들이 오히려 정통 담론을 뒤흔드는 양상의 소문들이 많이 퍼져 나가고 있는데 그런 것 중 하나"라며 "실제로 청와대 내부에서는 강 전 실장을 중심으로 모든 비서실 시스템이 굴러가는 식으로 쭉 진행돼 왔다"고 선을 그었다. 임광현 국세청장이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌DB] ◆ '보은 인사' 지적에 "근거 없다" 야권에서 제기된 '보은 인사' 지적도 성 수석은 반박했다. 야권은 임 실장의 처남인 이승엽 변호사가 이 대통령의 대장동 사건을 변호한 데 따른 보은 인사라 주장 중이다. 또 복지부 공무원으로 오래 재직한 임 실장의 배우자가 휴스턴 총영사로 재임 중인 점도 문제 삼았다.  성 수석은 "임 실장이나 이경은 휴스턴 총영사의 경우에는 기본적으로 개인적인 업무 역량과 커리어 자체가 굉장히 탁월하신 분들"이라며 "처남을 비서실장의 발탁과 연결시키는 것은 근거가 없다"고 말했다. 이경은 총영사에 대해서는 "복지부 공무원을 한 것은 전체 경력 쪽에 한 10년 정도"라며 "원래 출발은 공보처에서 출발해서 노무현 정부 청와대 시절에 해외 언론 비서관실에 해외 공보를 담당했다"고 짚었다. 이어 "복지부 공무원을 그만두고 난 이후에 국제 엠네스티에 한국 사무처장을 하면서 국제 관계 분야에 활동을 많이 하신 분"이라고 덧붙였다. pcjay@newspim.com 2026-10-15 09:21
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'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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