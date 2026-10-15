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코스피 7%대 급락…반도체 이익 지속성 시험대

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AI 핵심 요약

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  • 코스피는 15일 외국인 매도로 7.52% 급락했다
  • 미국 물가 상승과 고금리 장기화 우려가 부담으로 작용했다
  • AI 수익성과 반도체 이익 지속성 의구심이 낙폭을 키웠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외국인 4조원대 순매도, 고금리·AI 수익성 우려 가중
증권가 "반등 위해선 실적 전망과 매수세 회복 필요"

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 올 상반기 두 배 넘게 오른 코스피가 7월 급락에 이어 10월에도 크게 흔들리고 있다. 인공지능(AI) 투자 수익성과 반도체 이익의 지속성에 대한 의구심이 커진 가운데 국내에서는 반도체 비중이 높은 지수 구조와 외국인 매도가 낙폭을 키웠다는 분석이 나온다.

중동 분쟁에 따른 에너지 가격 부담이 이어지는 상황에서 전날 발표된 미국의 9월 소비자물가지수(CPI)도 고금리 장기화 우려를 키우며 추가 부담으로 작용했다.

15일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 451.87포인트(7.52%) 내린 5556.94에 거래를 마쳤다. 장중에는 5450.81까지 밀렸다. 외국인은 유가증권시장에서 4조47억원어치를 순매도했고 개인과 기관은 각각 1조2418억원, 2조1240억원어치를 순매수했다.

이날 종가는 9월 말(6838.04)보다 18.73% 낮다. 지난해 말 4214.17에서 올해 6월 말 8476.48로 101.14% 올랐던 상반기와 대조적이다. 코스피는 지난 6일부터 이날까지 7거래일 연속 하락했고, 외국인도 지난 2일부터 8거래일 연속 순매도를 이어갔다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 15일 코스피 지수가 전일 종가 대비 454.59포인트(7.57%) 하락한 5554.22로 거래를 마쳤다. 코스닥은 전일 대비 63.06포인트(7.65%) 내린 760.82로 장을 마쳤다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간종가 대비 6.3원 오른 1344.6원에 마감했다. 이날 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.10.15 starbean@newspim.com

AI 투자 수익성과 반도체 업황을 둘러싼 불안이 누적된 가운데 전날 국내 증시 마감 뒤 발표된 미국 물가지표는 금리 부담을 더했다. 미국 노동통계국에 따르면 9월 CPI는 전년 동월 대비 3.7% 올라 8월(3.4%)보다 상승폭이 커졌다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI 상승률도 같은 기간 2.4%에서 2.6%로 높아졌다. 물가 상승 압력이 에너지 외 부문에서도 나타나면서 미국 연방준비제도(Fed)의 추가 긴축 가능성과 고금리 장기화에 대한 우려가 커졌다.

올해 코스피는 급등과 급락을 반복하고 있다. 7월 한 달간 22.19% 떨어진 뒤 반등해 이달 2일에는 7003.74로 7000선을 회복했다. 하지만 이후 7거래일 연속 하락하며 이날까지 20.66% 밀렸다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "현재 시장에서는 실적 개선보다 외국인 매도를 흡수할 신규 매수세의 부족이 더 크게 부각되고 있다"며 "좋은 실적은 하락의 하단을 만들 수 있지만, 새로운 매수 주체가 없으면 상승추세를 만들기는 어렵다"고 밝혔다.

◆ 고금리 장기화에 AI 투자 재원·수익성도 시험대

이익의 지속성을 둘러싼 의구심은 글로벌 AI 투자 재원에 대한 우려와도 맞물려 있다. 고금리는 미래에 벌어들일 이익의 현재가치를 낮추는 동시에 데이터센터 건설과 반도체 확보에 필요한 차입 비용을 높일 수 있기 때문이다. 고객사의 자금 부담이 실제 투자 지연이나 축소로 이어질 경우 국내 반도체 기업의 수요와 이익 전망에도 영향을 줄 수 있다.

중동 분쟁에 따른 에너지 가격 상승은 금리 인상 우려를 키우는 요인이다. 미국 노동통계국에 따르면 9월 휘발유 가격은 전월보다 9.1% 올라 전체 CPI 월간 상승분의 절반 이상을 차지했다. 운송서비스와 항공요금도 각각 0.6%, 1.2% 상승했다.

현대차증권은 에너지 가격 상승이 항공·운송을 중심으로 서비스 물가에 번지는 가운데 숙박·의료·교육 등에서도 물가 압력이 나타났다고 분석했다. 최제민 현대차증권 연구원은 "이번 서프라이즈를 에너지발 노이즈로만 치부하기 어려운 이유다"라며 "다만 임금과 물가가 서로 상승을 부추기는 악순환은 아직 확인되지 않았고, 장기 기대인플레이션도 안정적"이라고 평가했다.

[사나 로이터=뉴스핌] 장일현 특파원 = 지난 4월 17일(현지 시각) 예멘의 수도 사나에서 친이란 시아파 반군 후티의 지지자들이 집회를 열고 있다. 2026.07.15. ihjang67@newspim.com

iM증권도 에너지 외 부문으로 물가 압력이 번지면서 연준의 금리 인상 국면이 언제 끝날지에 대한 불확실성이 커졌다고 진단했다. 물가 재상승이 일시적인 충격에 그칠지, 추가 긴축으로 이어질지가 금융시장의 부담이라는 분석이다.

키움증권은 시장의 평가 기준이 설비투자(CAPEX) 확대 규모에서 투자 수익성과 자금 조달 안정성으로 옮겨가고 있다고 분석했다. 한지영 키움증권 연구원은 이번 3분기 빅테크 실적 시즌을 "AI 투자가 실제 이익과 현금흐름을 지난 분기보다 얼마나 더 창출할 수 있는지를 증명해야 하는 시험대"라고 평가했다.

◆ AI 수요는 성장…중국 추격도 실제 공급 능력 따져야

다만 투자 재원에 대한 우려를 AI 수요 둔화로 곧바로 연결하기는 어렵다. 로이터는 14일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 앤트로픽 투자자 행사 참석자들을 인용해 회사의 올해 3분기 매출이 168억달러로 전 분기(116억달러)보다 약 45% 늘었다고 보도했다. 앤트로픽은 같은 기간 조정 기준으로 흑자를 냈다고 설명했다. 서비스 매출 확대가 이어지고 있다는 점에서 AI 수요가 이미 꺾였다고 단정하기는 어렵다.

NH투자증권도 AI 사용량과 메모리 수요, 기업 부채 구조 등을 근거로 투자 사이클이 아직 중반에 있다고 평가했다. 안기태 NH투자증권 연구원은 "AI 관련 수요가 꾸준히 늘고 있다"며 "최근 3년간 미국의 국내총생산(GDP) 대비 기업 부채비율은 과거 인터넷 투자 사이클 중후반과 달리 하락했다"고 전했다.

하나증권은 영업현금흐름이 늘고 설비투자 증가 속도가 둔화된다는 전망을 전제로 대형 기술기업이 높은 금리 부담을 감당할 여지가 있다고 분석했다. 이영주 하나증권 연구원은 "미국 국채금리가 6~7%까지 오르는 상황을 가정한 스트레스를 진행, 현재 가정에서는 금리 상승만으로 투자여력이 급격히 무너지는 모습은 나타나지 않았다"고 밝혔다. 현금흐름 개선이 예상보다 늦어지거나 실제 차입 규모가 가정보다 커지면 부담도 달라질 수 있다는 설명이다.

스마트폰 화면에 표시된 CXMT 로고. [사진=블룸버그통신]

중국 반도체 업체들의 추격 역시 기술 개발 진전과 실제 이익에 미칠 영향을 구분해 살펴볼 필요가 있다. NH투자증권은 중국 메모리 업체 CXMT의 서버용 D램 기술 개발 소식이 경쟁 심화 우려를 키웠지만, 구체적인 제품 사양과 출시 시점은 공개되지 않았다고 분석했다.

이상준 NH투자증권 연구원은 "CXMT의 기술 개발 속도가 예상보다 빠르더라도 단기간에 기존 메모리 3사와의 기술 격차를 좁혀 현재의 공급 부족을 해소하기는 어렵다"며 "이번 이슈를 반도체 펀더멘털 훼손으로 보는 것은 과도한 해석으로, 주가 급락을 CXMT 이슈만으로 해석하는 것은 한계가 있다"고 지적했다.

◆ 낮아진 PER, 저평가 판단 앞서 이익의 지속성 따져야

국내 증시의 낮은 주가순이익배율(PER) 역시 이익 전망과 함께 해석해야 한다는 지적이 나온다. 대신증권이 지난 8일 국내 증시 종가를 기준으로 비교 분석한 결과, 코스피의 12개월 선행 PER은 지난해 말 10.8배에서 5.5배로 낮아졌다. 반도체 PER은 4.0배로, 경기민감 업종의 예상 이익이 주가보다 빠르게 늘어난 점도 PER 하락에 영향을 줬다.

권순호 대신증권 연구원은 "금리에 대한 우려 자체보다 이익 지속성에 대한 의구심이 더 큰 할인 요인으로 작용하고 있다"며 "현재 시장은 사이클 업종 이익의 절반 이상을 일시적인 것으로 가격에 반영하고 있는 만큼, 향후 이익 지속성이 확인되는 과정을 밟는다면 금리 수준과 별개로 밸류에이션 회복 흐름이 나타날 가능성이 있다"고 분석했다.

KB증권은 이번 코스피 급락에 반도체 기업의 실적 변화보다 이익에 대한 시장의 평가 수준이 낮아진 영향이 크게 작용했다고 분석했다. AI 투자가 1년 이상 지속될 수 있을지에 대한 우려가 커지면서 시장이 반도체를 장기 성장이 가능한 업종에서 경기와 제품 가격에 따라 이익이 크게 달라지는 업종으로 다시 평가하고 있다는 설명이다.

삼성전자(왼쪽), SK하이닉스 캠퍼스 모습. [사진=삼성전자, SK하이닉스]

수급 회복도 반등의 지속성을 가를 변수로 꼽힌다. 김재승 현대차증권 연구원은 "개인 투자심리 부진과 자금 이탈, 주요 기업의 자사주 매입 마무리로 국내 증시에 수급 공백이 발생한 상황"이라며 "결국 외국인 자금 흐름이 지수 방향성을 결정하는 만큼, 증시 반등을 위해서는 외국인 순매수 유입이 필수적"이라고 짚었다.

김 연구원은 외국인 자금이 코스피 시장에 돌아올 계기로 이달 말 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 발표를 꼽았다. 그는 "메모리 반도체의 이익 지속에 대한 의구심이 높아진 상황에서 양사의 반도체 수급 전망과 CXMT에 대한 판단에 주목한다"고 설명했다. 추가 자사주 매입 등 주주환원책도 외국인 투자심리를 높일 수 있다고 봤다. 미국 중간선거와 중동 정세를 둘러싼 불확실성 완화 여부도 외국인의 위험 선호 회복을 가를 변수로 꼽았다.

dconnect@newspim.com

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靑 "임광현 발탁, 李대통령 국정 의지 담겨" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 15일 임광현 신임 대통령비서실장 발탁 배경에 '일하는 비서실'과 '일하는 행정부'를 지향하는 대통령의 국정 의지가 담겨 있다고 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오전 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "이재명 대통령께서 깊이 숙고한 결과물로서 임광현 국세청장을 신임 2기 비서실장으로 발탁했다고 생각한다"며 이같이 전했다. 성 수석은 강 전 실장과 임 실장의 차이도 짚었다. 그는 "강 전 실장의 경우에는 여의도에서 잔뼈가 굵은 중진 정치인 출신"이라며 "초대 비서실장으로서 그 시기에는 내란을 극복하고 인수위원회도 없이 출범했던 이재명 정부의 새로운 국정 로드맵을 짜 나가고 설계하는 게 우리 초대 비서실장의 중요한 임무였다"고 설명했다. 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표, 오른쪽)과 임광현 비서실장(당시 전 국세청 차장)이 국회에서 열린 인재환영식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ "정통 관료 출신…국회의원 경험도" 이어 2기 비서실장인 임 실장에 대해 성 수석은 "이제 이 대통령은 초기에 만들었던 국정의 로드맵이 현실 속에서 국민에게 체화될 수 있도록 성과물을 내는지가 굉장히 중요하다고 생각한다"며 "그러니 이것을 시행해 나갈 그런 바퀴를 교체할 필요가 있는 것"이라고 강조했다. 성 수석은 "그런 바퀴로서 정통 경제 관료 출신으로서 실제로 국세청장으로 재임하며 성과로 실력을 입증한 관료 출신, 그러면서 국회의원 경험도 있는 임 실장을 선택한 것"이라며 "그래서 저는 일하는 비서실, 일하는 정부를 향한 인선이라고 평가하고 싶다"고 밝혔다. 임 실장이 관료출신이라 정무 부분에서 취약할 것 같다는 지적에 성 수석은 "임 실장은 거의 20~30년 동안을 행정부에서 근무한 분"이라며 "현대의 행정 업무는 여의도의 정치적 환경이라든지 정부적인 상황을 고려하지 않은 상태에서 그 성과를 내는 것은 힘들다"고 반박했다. 성 수석은 "국세청장을 하면서 고액 체납 징수, 역외 세금을 환수하는 작업에 매끄럽게 성과를 이끌어내는 과정 자체가 단지 정책 역량만이 아니라 정무적인 판단도 있다고 생각한다"며 "또 임 실장은 국회의원으로서 역할을 한 바도 있다"고 설명했다. 일각에서 제기된 강 전 실장과 김현지 부속실장 사이에 알력 다툼이 있었다는 소리에 성 수석은 "팩트에 근거하지 않은 루머들이 오히려 정통 담론을 뒤흔드는 양상의 소문들이 많이 퍼져 나가고 있는데 그런 것 중 하나"라며 "실제로 청와대 내부에서는 강 전 실장을 중심으로 모든 비서실 시스템이 굴러가는 식으로 쭉 진행돼 왔다"고 선을 그었다. 임광현 국세청장이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌DB] ◆ '보은 인사' 지적에 "근거 없다" 야권에서 제기된 '보은 인사' 지적도 성 수석은 반박했다. 야권은 임 실장의 처남인 이승엽 변호사가 이 대통령의 대장동 사건을 변호한 데 따른 보은 인사라 주장 중이다. 또 복지부 공무원으로 오래 재직한 임 실장의 배우자가 휴스턴 총영사로 재임 중인 점도 문제 삼았다.  성 수석은 "임 실장이나 이경은 휴스턴 총영사의 경우에는 기본적으로 개인적인 업무 역량과 커리어 자체가 굉장히 탁월하신 분들"이라며 "처남을 비서실장의 발탁과 연결시키는 것은 근거가 없다"고 말했다. 이경은 총영사에 대해서는 "복지부 공무원을 한 것은 전체 경력 쪽에 한 10년 정도"라며 "원래 출발은 공보처에서 출발해서 노무현 정부 청와대 시절에 해외 언론 비서관실에 해외 공보를 담당했다"고 짚었다. 이어 "복지부 공무원을 그만두고 난 이후에 국제 엠네스티에 한국 사무처장을 하면서 국제 관계 분야에 활동을 많이 하신 분"이라고 덧붙였다. pcjay@newspim.com 2026-10-15 09:21
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'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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