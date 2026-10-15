[마감시황] '검은 목요일' 코스피·코스닥 7%대 급락

코스피, 외국인 4조원대 '팔자'에 5554.22 마감

삼성전자 9%·SK하이닉스 11% 급락...21만전자·126만닉스

코스닥, '개인·기관' 쌍끌이 매도에 760.83 마감

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 15일 코스피가 외국인의 대규모 매도세에 7% 넘게 하락하며 5500선에서 거래를 마쳤다. 코스닥도 7%대 급락한 가운데 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 시가총액 상위 종목들이 동반 약세를 보이면서 장중 양 시장에서 서킷브레이커가 발동됐다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 454.59포인트(7.57%) 내린 5554.22에 거래를 마쳤다. 개인과 기관이 각각 2조1451억원, 2조48억원 순매수한 반면 외국인은 4조8196억원 순매도했다.

코스피는 전 거래일보다 335.80포인트(5.59%) 하락한 5673.01로 출발했다. 개장 직후부터 낙폭을 확대하며 장중 5500선에 근접했고, 오후 들어 하락률이 8%를 넘어서면서 매매거래가 일시 중단됐다. 거래 재개 이후에는 낙폭을 일부 줄이며 5550선에서 마감했다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 15일 코스피 지수가 전일 종가 대비 454.59포인트(7.57%) 하락한 5554.22로 거래를 마쳤다. 코스닥은 전일 대비 63.06포인트(7.65%) 내린 760.82로 장을 마쳤다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간종가 대비 6.3원 오른 1344.6원에 마감했다. 이날 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.10.15 starbean@newspim.com

같은 날 코스닥은 전 거래일 대비 63.06포인트(7.65%) 내린 760.82에 마감했다. 개인과 기관이 각각 1278억원, 1679억원 순매도한 반면 외국인은 2837억원 순매수했다.

이날 코스피와 코스닥은 장중 나란히 8% 넘게 하락하면서 1단계 서킷브레이커가 발동됐다. 오후 들어 코스닥시장에서 먼저 발동된 데 이어 유가증권시장에서도 발동되면서 양 시장의 매매거래가 각각 20분간 중단됐다. 서킷브레이커는 주가지수가 전 거래일 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동되는 시장 안정 장치다.

앞서 오전 장 초반에는 유가증권시장과 코스닥시장에서 매도 사이드카도 잇따라 발동됐다. 이에 따라 양 시장에서 프로그램 매도호가의 효력이 각각 5분간 정지됐다.

유가증권시장 시가총액 상위 종목들은 대부분 하락했다. 삼성전자는 전 거래일 대비 9.48% 내린 21만원, SK하이닉스는 11.06% 하락한 126만2000원에 거래를 마쳤다. 삼성전기(-15.36%), SK스퀘어(-10.21%), 삼성전자우(-8.35%), 삼성생명(-7.51%), 현대차(-5.74%), LG에너지솔루션(-4.62%), KB금융(-1.57%) 등도 약세를 보였다. 반면 삼성바이오로직스는 5.50% 상승했다.

코스닥시장에서는 반도체 소재·부품·장비 관련 종목들의 하락세가 두드러졌다. 원익IPS(-15.47%), 주성엔지니어링(-14.97%), 심텍(-11.91%), 리노공업(-11.58%), 이오테크닉스(-9.71%) 등이 큰 폭으로 하락했다. 레인보우로보틱스(-9.44%), 에코프로비엠(-9.10%), 에코프로(-8.18%), 알테오젠(-4.90%), HLB(-2.98%) 등도 내렸다.

◆ 반도체 대형주 동반 급락…외국인 매도세에 낙폭 확대

이날 국내 증시는 외국인의 매도세가 이어지는 가운데 미국 반도체주 약세까지 겹치면서 하락폭이 확대됐다. 최근 중국 창신메모리(CXMT)의 기술 추격 우려로 국내 반도체주가 급락한 데 이어 미국 인공지능(AI) 인프라 기업의 자금조달 부담까지 부각되면서 반도체 대형주를 중심으로 매도세가 이어졌다.

특히 삼성전자와 SK하이닉스의 하락이 코스피에 큰 영향을 미쳤다. 삼성전자는 지난 13일 7.39% 하락한 뒤 14일 보합으로 마감했으나 이날 다시 9.48% 급락했다. SK하이닉스는 13일 10.09%, 14일 1.66% 하락한 데 이어 이날도 11.06% 떨어지며 3거래일 연속 약세를 이어갔다.

반도체 업종의 하락세는 관련 부품·장비주로도 확산됐다. 삼성전기와 SK스퀘어가 두 자릿수 하락률을 기록했으며 코스닥시장에서도 반도체 장비와 부품 관련 종목들이 큰 폭으로 떨어졌다.

대외적으로는 미국의 물가 상승과 AI 인프라 투자에 대한 우려가 부담으로 작용했다. 미국의 9월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.7% 상승해 시장 예상치인 3.6%를 웃돌았다. 근원 CPI 상승률도 2.6%로 예상치인 2.5%보다 높았다. 여기에 미국 AI 클라우드 기업 코어위브의 회사채 금리가 급등하면서 AI 인프라 기업들의 자금조달 비용과 투자 수익성에 대한 우려도 커졌다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 15일 코스피 지수가 전일 종가 대비 454.59포인트(7.57%) 하락한 5554.22로 거래를 마쳤다. 코스닥은 전일 대비 63.06포인트(7.65%) 내린 760.82로 장을 마쳤다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간종가 대비 6.3원 오른 1344.6원에 마감했다. 이날 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.10.15 starbean@newspim.com

외국인의 연속 순매도 역시 국내 증시 하락세를 키운 요인으로 꼽힌다. 외국인은 이날까지 유가증권시장에서 8거래일 연속 순매도를 이어갔으며, 이달 들어 누적 순매도 규모는 17조7528억원에 달했다. 이날 하루에만 4조8196억원을 순매도하면서 개인과 기관의 동반 순매수에도 코스피는 7% 넘게 하락했다.

김주연 미래에셋증권 연구원은 "외국인의 연속 매도와 반도체 대형주의 급락이 국내 증시 하락의 주요 요인으로 작용했다"며 "코스피가 240일 이동평균선을 이탈하고 코스닥도 60일 이동평균선을 밑돌면서 양 시장의 약세가 심화됐다"고 분석했다.

한지영 키움증권 연구원은 "전일 코스피가 장중 반등이 무산된 채 6거래일 연속 하락세를 이어갔다는 점은 향후 반등에 대한 시장의 자신감을 후퇴시키는 요인으로 작용"한다며 "단기적으로는 외국인 수급 여건이 녹록지 않은 상황 속에서도 반도체를 포함한 코스피가 전저점을 지켜낼지 여부가 주요 관건"이라고 분석했다.

한편 지수 급락으로 유가증권시장 시가총액도 크게 감소했다. 이날 코스피 시가총액은 4581조2084억원으로 집계돼 전 거래일인 14일(4957조1139억원)보다 375조9055억원 줄었다. 이달 7일(5612조9340억원)과 비교하면 1031조7256억원 감소했다.

nylee54@newspim.com