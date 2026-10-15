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코스피 5500선 위협·시총 4600조원 하회…일주일 새 1000조원↓

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AI 핵심 요약

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  • 코스피가 15일 장중 7% 넘게 급락하며 5500선을 위협했다.
  • 외국인은 8거래일 연속 순매도하며 16조원 넘게 팔았다.
  • 미국 AI 수익성 우려와 중국 추격에 반도체주가 급락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코스피 7.82% 내린 5538.73, 코스닥도 7.12% 하락
코스피 시총 4596조원, 이달 초 대비 1178조원 감소
외국인 코스피 2조9719억원 순매도…기관·개인은 순매수
삼성전자 9%·SK하이닉스 11%대 하락…반도체주 약세

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스피가 15일 장중 7% 넘게 급락하며 5500선을 위협받고 있다. 외국인의 매도세가 이어지는 가운데 미국의 인공지능(AI) 투자 수익성 우려와 중국 메모리 반도체 업체의 기술 추격 문제가 겹치면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 급락했다. 코스피 시가총액도 4600조원 아래로 내려섰다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 10분 기준 코스피는 전 거래일 대비 450.06포인트(7.49%) 내린 5558.75을 기록하고 있다. 외국인이 3조1613억원을 순매도하며 지수 하락을 이끌고 있다. 반면 개인과 기관은 각각 1조3971억원, 1조5123억원을 순매수하고 있다.

코스닥도 동반 급락하고 있다. 같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 58.66포인트(7.12%) 내린 765.22를 기록했다. 외국인이 922억원을 순매수하고 있는 반면 개인과 기관은 각각 800억원, 100억원을 순매도하고 있다.

이날 오전 9시 7분 42초 유가증권시장에서 매도 사이드카가 발동된 데 이어 오전 9시 12분 23초에는 코스닥시장에서도 매도 사이드카가 발동됐다. 이에 따라 두 시장에서 프로그램 매도호가의 효력이 각각 5분간 정지됐다. 코스피 매도 사이드카는 13일에도 발동된 바 있다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 335.80포인트(5.59%) 내린 5673.01으로, 코스닥은 전장 종가보다 39.4포인트(4.79%) 하락한 784.45로 거래가 시작된 가운데 15일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1346.50원에 거래되고 있다. 2026.10.15 khwphoto@newspim.com

지수 급락과 함께 유가증권시장 시가총액도 크게 감소했다. 이날 장중 코스피 시가총액은 4589조482억원으로 집계돼 전 거래일인 14일(4957조1139억원)보다 약 368조657억원 줄었다.

이달 2일 5774조7114억원이었던 코스피 시가총액은 7일 5612조9340억원, 8일 5467조2520억원으로 감소한 데 이어 14일 5000조원, 이날 4600조원 아래로 내려섰다. 이날 장중 시가총액은 2일 대비 약 1185조6632억원(20.5%) 감소했으며, 7일과 비교해도 약 1023조8858억원 줄어 일주일여 만에 1000조원 넘게 감소했다.

시가총액 감소에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주의 연속 하락이 영향을 미쳤다. 이날 삼성전자는 전 거래일 대비 9.27% 내린 21만500원에 거래되고 있다. SK하이닉스도 11.42% 하락한 125만7000원을 기록하고 있다. 삼성전자는 지난 2일 27만6000원에서 이날 21만500원으로 23.73% 하락했다. 같은 기간 SK하이닉스는 184만1000원에서 125만7000원으로 31.72% 떨어졌다. 

◆ 외국인 매도·美 AI 수익성 우려 겹쳐…반도체 중심 하락세 확산

이날 국내 증시 급락은 외국인의 지속적인 매도세와 미국 기술주 하락이 맞물린 영향으로 분석된다. 앞서 중국 창신메모리(CXMT)의 기술 추격 우려로 국내 반도체 대형주가 큰 폭으로 하락한 가운데 미국 AI 인프라 기업의 자금조달 부담까지 부각되면서 반도체와 전력기기 등 주요 업종으로 매도세가 확대됐다.

외국인의 연속 순매도가 국내 증시 하락 폭을 키우고 있다. 한국거래소에 따르면 외국인은 이날까지 유가증권시장에서 8거래일 연속 순매도했으며 누적 순매도 규모는 16조6722억원에 달했다. 시가총액 비중이 큰 삼성전자와 SK하이닉스에 매도세가 집중되면서 코스피 지수와 전체 시가총액 감소 폭도 커졌다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "반도체 등 대부분 업종 투매에 재차 사이드카"가 발동됐다며 코스피가 7월 말 저점 부근에서 등락하고 있다고 분석했다. 외국인 현물 순매도가 8거래일 연속 이어진 가운데 프로그램 비차익 거래도 순매도로 전환됐다고 짚었다.

국내 증시의 하락은 반도체에 그치지 않고 있다. 삼성전기와 효성중공업 등 AI 관련 기업들이 동반 급락했으며 코스닥에서도 반도체 소재·부품·장비와 2차전지, 바이오 등 주요 업종이 약세를 보였다. 반면 음식료와 통신, 보험 등 일부 방어적 업종은 상대적으로 하락 폭이 작거나 상승했다.

김주연 미래에셋증권 연구원은 "외국인 8거래일 연속 매도, 반도체주 급락"을 코스피 하락의 주요 요인으로 꼽았다. 특히 코스피가 7월 하락 당시 지지선 역할을 했던 240일 이동평균선을 이탈했으며 코스닥도 60일 이동평균선을 밑돌았다고 분석했다.

이날 국내 증시의 하락 폭을 키운 대외 변수로는 미국의 물가 상승과 AI 인프라 투자 수익성 우려가 꼽힌다. 미국의 9월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.7% 상승해 시장 예상치인 3.6%를 웃돌았다. 근원 CPI 상승률도 2.6%로 예상치인 2.5%보다 높았다.

특히 미국 AI 클라우드 기업 코어위브의 자금조달 부담이 부각됐다. 코어위브 주가는 간밤 15.5% 하락했으며 2032년 만기 회사채 금리는 14.8%까지 상승했다. AI 인프라 기업들이 대규모 설비투자를 이어가는 과정에서 외부 차입 의존도가 높아지고 있다는 점이 우려를 키웠다.

이에 따라 간밤 미국 증시에서 나스닥지수는 1.88%, 필라델피아 반도체지수는 4.30% 하락했다. 마이크론(-4.08%), 엔비디아(-3.16%), AMD(-5.73%) 등 주요 반도체주도 동반 약세를 보였다. 미국 반도체주 하락이 국내 반도체 대형주의 추가 하락으로 이어지면서 코스피 낙폭도 확대됐다.

김 연구원은 "코어위브 회사채 금리 급등과 앤트로픽 매출 성장세 둔화 확인"으로 "AI 산업의 수익성과 투자 지속 가능성에 대한 의구심 확대"가 나타났다고 분석했다. 반도체뿐 아니라 전력 등 AI 인프라 전반에서도 투자 확대 기대가 약해지고 있다고 진단했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 335.80포인트(5.59%) 내린 5673.01으로, 코스닥은 전장 종가보다 39.4포인트(4.79%) 하락한 784.45로 거래가 시작된 가운데 15일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1346.50원에 거래되고 있다. 2026.10.15 khwphoto@newspim.com

국내 반도체주에는 중국 메모리 반도체 업체 창신메모리의 기술 추격 우려도 남아 있다. 앞서 13일 창신메모리의 차세대 서버용 D램 개발과 제품 출시 계획이 부각되면서 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 7.39%, 10.09% 급락했다. 중국 업체의 기술 추격이 향후 글로벌 메모리 시장의 공급 경쟁을 심화시킬 수 있다는 우려가 반영됐다.

다만 창신메모리의 기술 개발과 실제 양산 경쟁력 확보는 구분할 필요가 있다. 제품 출시 계획이 곧바로 대규모 양산이나 시장 점유율 확대로 이어지는 것은 아니며 공정 안정화와 생산 수율, 원가 경쟁력 확보 등이 필요하기 때문이다. 그럼에도 관련 우려가 남아 있는 상황에서 미국 AI 투자 수익성 문제까지 겹치면서 국내 반도체주에 대한 매도세가 이어지고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "전일 코스피가 장중 반등이 무산된 채 6거래일 연속 하락세를 이어갔다는 점은 향후 반등에 대한 시장의 자신감을 후퇴시키는 요인으로 작용"한다며 "단기적으로는 외국인 수급 여건이 녹록지 않은 상황 속에서도 반도체를 포함한 코스피가 전저점을 지켜낼지 여부가 주요 관건"이라고 설명했다.

nylee54@newspim.com

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靑 "임광현 발탁, 李대통령 국정 의지 담겨" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 15일 임광현 신임 대통령비서실장 발탁 배경에 '일하는 비서실'과 '일하는 행정부'를 지향하는 대통령의 국정 의지가 담겨 있다고 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오전 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "이재명 대통령께서 깊이 숙고한 결과물로서 임광현 국세청장을 신임 2기 비서실장으로 발탁했다고 생각한다"며 이같이 전했다. 성 수석은 강 전 실장과 임 실장의 차이도 짚었다. 그는 "강 전 실장의 경우에는 여의도에서 잔뼈가 굵은 중진 정치인 출신"이라며 "초대 비서실장으로서 그 시기에는 내란을 극복하고 인수위원회도 없이 출범했던 이재명 정부의 새로운 국정 로드맵을 짜 나가고 설계하는 게 우리 초대 비서실장의 중요한 임무였다"고 설명했다. 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표, 오른쪽)과 임광현 비서실장(당시 전 국세청 차장)이 국회에서 열린 인재환영식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ "정통 관료 출신…국회의원 경험도" 이어 2기 비서실장인 임 실장에 대해 성 수석은 "이제 이 대통령은 초기에 만들었던 국정의 로드맵이 현실 속에서 국민에게 체화될 수 있도록 성과물을 내는지가 굉장히 중요하다고 생각한다"며 "그러니 이것을 시행해 나갈 그런 바퀴를 교체할 필요가 있는 것"이라고 강조했다. 성 수석은 "그런 바퀴로서 정통 경제 관료 출신으로서 실제로 국세청장으로 재임하며 성과로 실력을 입증한 관료 출신, 그러면서 국회의원 경험도 있는 임 실장을 선택한 것"이라며 "그래서 저는 일하는 비서실, 일하는 정부를 향한 인선이라고 평가하고 싶다"고 밝혔다. 임 실장이 관료출신이라 정무 부분에서 취약할 것 같다는 지적에 성 수석은 "임 실장은 거의 20~30년 동안을 행정부에서 근무한 분"이라며 "현대의 행정 업무는 여의도의 정치적 환경이라든지 정부적인 상황을 고려하지 않은 상태에서 그 성과를 내는 것은 힘들다"고 반박했다. 성 수석은 "국세청장을 하면서 고액 체납 징수, 역외 세금을 환수하는 작업에 매끄럽게 성과를 이끌어내는 과정 자체가 단지 정책 역량만이 아니라 정무적인 판단도 있다고 생각한다"며 "또 임 실장은 국회의원으로서 역할을 한 바도 있다"고 설명했다. 일각에서 제기된 강 전 실장과 김현지 부속실장 사이에 알력 다툼이 있었다는 소리에 성 수석은 "팩트에 근거하지 않은 루머들이 오히려 정통 담론을 뒤흔드는 양상의 소문들이 많이 퍼져 나가고 있는데 그런 것 중 하나"라며 "실제로 청와대 내부에서는 강 전 실장을 중심으로 모든 비서실 시스템이 굴러가는 식으로 쭉 진행돼 왔다"고 선을 그었다. 임광현 국세청장이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌DB] ◆ '보은 인사' 지적에 "근거 없다" 야권에서 제기된 '보은 인사' 지적도 성 수석은 반박했다. 야권은 임 실장의 처남인 이승엽 변호사가 이 대통령의 대장동 사건을 변호한 데 따른 보은 인사라 주장 중이다. 또 복지부 공무원으로 오래 재직한 임 실장의 배우자가 휴스턴 총영사로 재임 중인 점도 문제 삼았다.  성 수석은 "임 실장이나 이경은 휴스턴 총영사의 경우에는 기본적으로 개인적인 업무 역량과 커리어 자체가 굉장히 탁월하신 분들"이라며 "처남을 비서실장의 발탁과 연결시키는 것은 근거가 없다"고 말했다. 이경은 총영사에 대해서는 "복지부 공무원을 한 것은 전체 경력 쪽에 한 10년 정도"라며 "원래 출발은 공보처에서 출발해서 노무현 정부 청와대 시절에 해외 언론 비서관실에 해외 공보를 담당했다"고 짚었다. 이어 "복지부 공무원을 그만두고 난 이후에 국제 엠네스티에 한국 사무처장을 하면서 국제 관계 분야에 활동을 많이 하신 분"이라고 덧붙였다. pcjay@newspim.com 2026-10-15 09:21
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'한강 청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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