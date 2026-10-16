'천안아산역 그랑시티 필하우스' 16일 견본주택 개관…1534가구 공급

AI 핵심 요약beta
- 한성건설은 16일 천안아산역 생활권에 1534가구를 공급했다
- 단지는 지하 2층~지상 28층, 14개 동 규모로 조성된다
- 청약은 19일 특별공급부터 시작해 2029년 8월 입주 예정이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 천안아산역 일대에는 KTX와 수도권 전철 등 광역교통망이 구축돼 있으며, 연구개발·산업시설도 들어서 있다. 이 같은 교통·산업 기반을 갖춘 천안아산역 생활권에서 신규 아파트 공급이 예정돼 있다.
교통 분야에서는 KTX 천안아산역과 수도권 전철 1호선 아산역을 이용할 수 있다. 천안아산역은 경부고속철도와 호남고속철도 열차가 정차하는 역으로, 아산역과 연결돼 철도 환승이 가능하다.
산업·업무 분야에서는 천안시 불당동과 아산시 탕정면 일원에 조성 중인 '천안·아산 KTX역세권 R&D 집적지구'가 있다. 해당 지역에는 충남지식산업센터가 문을 열었으며, 제조기술융합센터도 들어섰다.
이처럼 천안아산역 일대에 교통망과 산업시설이 자리한 가운데 한성건설은 충남 아산시 배방읍 휴대지구에서 '천안아산역 그랑시티 필하우스'를 공급할 예정이다.
단지는 지하 2층~지상 최고 28층, 14개 동, 전용면적 84㎡·103㎡, 총 1534가구 규모로 조성된다. KTX 천안아산역과 수도권 전철 1호선 아산역을 이용할 수 있는 생활권에 위치한다.
분양 관계자는 "천안아산역 일대에는 KTX와 수도권 전철 등 교통시설이 구축돼 있고, R&D 관련 산업시설도 들어서 있다"고 말했다.
'천안아산역 그랑시티 필하우스' 견본주택은 충남 천안시 서북구 불당동에 마련되며 16일 개관 예정이다.
청약 일정은 10월 19일 특별공급, 20일 1순위, 21일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 10월 27일이며, 계약은 11월 9일부터 11일까지다. 입주는 2029년 8월 예정이다.
whitss@newspim.com