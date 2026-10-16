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거리로 쏟아져 나오는 인도 Z세대..."모디 정권 하락세의 시작"

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AI 핵심 요약

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  • 인도 Z세대가 16일 유권자 명단 조작 의혹에 항의했다
  • 시위대는 선관위원장 사퇴와 모디 정부의 책임을 촉구했다
  • 청년 실업과 시험 유출 논란이 반정부 분노를 키웠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올해 시위 규모, 10년 만에 최대 규모
'바퀴벌레'에서 '정치 주역'으로… 분노의 중심에 선 청년 단체 'CJP'
"일자리가 없다"… 12년 장기 집권 모디 정부 향한 근본적 경고음

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 수만 명의 보안 병력도 인도 Z세대(1995~2007년생)를 막지 못했다. 선거관리위원회의 유권자 명단 개편 작업에 조작이 있었다는 의혹이 제기되자 이들은 거리로 나와 반정부 구호를 외치고, 자신들을 끌어내려는 경찰관들과 몸싸움을 벌였다.

나렌드라 모디 정부에 대한 불만이 고조되면서 Z세대 활동가들을 중심으로 한 가두 시위는 올해 지난 10년 최대 규모를 기록할 것으로 예상된다고 로이터 통신이 인도 독립 조사 기관인 '무장 갈등 위치 및 사건 데이터 프로젝트(ACLED)'를 인용해 16일 보도했다. 이들 청년층의 시위와 야당 지지세 확대로 인해 2014년 집권한 모디 총리가 최악의 위기에 처하게 됐다고 분석가들은 지적한다.

반정부 운동가 요겐드라 야다브는 "국민들이 돌연 목소리를 내기 시작했다"며 "이것이 모디 정권 종말의 시작이라고는 말할 수 없지만, 하락세의 시작인 것은 분명하다"고 주장했다.

[뉴델리 로이터=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 11일(현지 시각), 전인도학생협회(AISA)가 인도 뉴델리에서 기아네시 쿠마르 선거관리위원회 위원장의 사퇴를 요구하는 시위를 벌이고 있다. 2026.10.16 hongwoori84@newspim.com

최근 인도 수도 델리 등에 집결한 시위대는 기아네시 쿠마르 선관위원장의 사퇴를 요구하고 있다. 선관위가 유권자 명단을 모디 총리가 이끄는 집권 여당 인도국민당(BJP)에 유리하게 개편했다는 의혹을 제기하면서, 이로 인해 BJP가 앞서 치러진 일부 주(州) 선거에서 승리할 수 있었다고 지적했다.

BJP와 정부, 선관위가 유권자 명단 개편을 둘러싼 의혹을 전면 부인하고 있지만, 청년 세대의 분노는 잦아들 기미를 보이지 않고 있다. 앞서 의대 입학 시험 유출 사건에 항의했던 시위와 이번 유권자 명부 개정을 둘러싼 시위 모두 Z세대 단체인 바퀴벌레 국민당(CJP)이 주축이 된 것은 더 큰 사회 현상을 반영한 것으로, 모디 총리가 12년의 장기 집권 기간 동안 수백만 명의 실업 청년에게 일자리를 제공하지 못한 것에 대한 분노가 표출된 것이라는 분석이 나온다. 이와 함께 여성 대상 범죄, 정경 유착 의혹도 청년층의 반정부 정서에 영향을 미쳤다고 로이터는 지적했다.

다르멘드라 프라다 전 교육부 장관의 사퇴를 이끌어낸 CJP는 온라인 단체로 출발했다. 지난 5월 실업 상태인 젊은이들을 바퀴벌레에 비유한 수리야 칸드 인도 대법원장의 발언 공개 하루 만에 결성돼 인도 Z세대의 공감을 이끌어내면서 CJP의 인스타그램 계정 팔로어 수는 순식간에 2,000만 명을 넘어섰다.

CJP는 6월 초 뉴델리 잔타르 만타르 광장에서 교육부 장관의 사퇴를 요구하는 첫 거리 시위를 벌였고, 이번 유권자 명단 개편 논란이 불거진 직후에도 뉴델리, 뭄바이 등 주요 대도시에서 선관위원장의 사퇴를 요구하는 격렬한 시위를 이어 가고 있다.

젊은이들의 분노 이면에는 일자리 문제가 가장 크게 자리 잡고 있다. 모디 총리는 집권 당시 매년 수백만 개의 일자리를 만들겠다고 약속했지만, 강력한 경제 성장을 이루었음에도 불구하고 정부의 공식 실업률은 여전히 5%를 웃도는 수준에 머물러 있다.

특히 청년 실업 문제가 심각하다. 로이터는 지난해 실시한 여론 조사 결과를 인용, 정부 공식 데이터가 청년 실업 현실을 가리고 있다며, 2025년 기준 15~29세 인구 3억 6,700만 명의 실업률은 9.9% 수준인 것으로 추산한 바 있다.

아짐 프렘지 대학교의 '2026년 인도 노동 시장 현황' 보고서에 따르면, 15~25세 대졸 청년층의 실업률은 거의 40%에 달하며, 25~29세 졸업생의 경우 약 5분의 1이 실업 상태인 것으로 나타났다.

5월 의대 입학 시험 문제 유출 사건 이후 발생한 전국적인 시위 역시 일자리에 대한 목마름에 기인한 것으로 볼 수 있다. 인도에서 의대 입학 시험은 저소득층과 중산층에게 일자리와 소득을 제공하고, 계층 이동을 실현하는 중요한 사다리로 여겨진다.

델리에 거주하는 30세 사회 운동가 루비 싱은 "반복되는 시험 문제 유출로 인해 인도 청년들은 시스템이 기회를 박탈하고 있다는 인식을 더욱 강하게 갖게 됐다"며 "이 세대는 제대로 된 교육을 받지 못하고, 좋은 기회를 얻지 못하는 어려움을 겪고 있다"고 말했다.

여당 및 총리를 선출하는 총선은 약 3년 후에 예정되어 있지만, 이에 앞선 내년 초 인도 최대 인구 보유 주(州)인 우타르프라데시 주에서 내년 초 선거가 예정이다. 관측통들은 이 지역 선거가 모디 총리의 인기를 가늠하는 시험대가 될 것으로 보고 있다.

한편, 인도 대법원은 유권자 명부 개편을 둘러싼 정치적 공방이 심화하는 가운데, 선관위 및 3명의 위원에게 유권자 이름 삭제 의혹에 대한 답변을 요구하며 사태 수습에 나섰다.

법원은 또한 경찰의 강경 진압 및 구금 중 폭력 행위, 대규모 구금 등의 의혹을 조사하며 경찰 당국에 최근 시위 관련 CCTV 영상 및 기타 증거를 보존하도록 명령했다.

hongwoori84@newspim.com

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'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33
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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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