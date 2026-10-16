아성다이소, 삼성카드 혜택 개편…다이소몰 할인 추가

AI 핵심 요약beta
- 아성다이소는 16일 다이소 삼성카드 할인 대상을 다이소몰까지 확대했다
- 1만원 이상 결제 시 매장·온라인에서 건당 최대 4000원을 할인했다
- 전월 실적에 따라 월 최대 4만원을 할인하고 디자인도 2종으로 늘렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 아성다이소가 '다이소 삼성카드'의 할인 대상을 오프라인 매장에서 온라인 다이소몰까지 확대한다. 기존 카드 회원에게도 추가 혜택을 적용해 온·오프라인 쇼핑 편의를 높인다.
아성다이소는 다이소몰 할인 혜택과 새로운 디자인을 추가한 다이소 삼성카드를 선보인다고 16일 밝혔다.
다이소 매장과 다이소몰에서 건별 1만원 이상 결제하면 최대 4000원을 할인받을 수 있다. 할인 횟수는 매장과 다이소몰에서 각각 월 5회로, 합산 최대 10회다.
전월 이용실적에 따라 할인 한도가 달라진다. 30만원 이상이면 월 최대 3만원, 60만원 이상이면 월 최대 4만원까지 할인받을 수 있다. 할인이 적용된 결제금액도 다음 달 이용실적에 포함된다. 기존 카드 회원도 새로 추가된 다이소몰 할인 혜택을 자동으로 적용받는다.
다이소 매장에서는 카드 결제금액의 0.5%를 멤버십 포인트로 적립해준다. 다이소몰에서는 결제금액의 1%를 할인해준다. 커피전문점, 배달앱, 할인점, 온라인쇼핑몰, 편의점, 의료 업종 등에서도 할인 혜택을 받을 수 있다.
카드 디자인은 기존 1종에서 2종으로 확대했다. 연회비는 국내전용과 해외겸용(VISA) 모두 8천원이며, 삼성카드 홈페이지와 모니모앱에서 신청할 수 있다.
nrd@newspim.com