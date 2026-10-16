삼성카드, '다이소 삼성카드' 개편…온·오프라인 월 최대 4만원 할인

AI 핵심 요약beta
- 삼성카드는 16일 다이소 삼성카드 온라인 할인 혜택을 강화했다
- 다이소 온·오프라인에서 월 최대 10회, 4만원까지 할인받는다
- 다이소몰 1% 할인과 생활영역 추가 혜택도 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 '다이소 삼성카드'의 온라인몰 할인 혜택을 강화해 다이소 온·오프라인에서 월 최대 10회, 총 4만원까지 할인받을 수 있도록 개편했다고 16일 밝혔다.
이번 개편으로 다이소 공식 온라인몰인 '다이소몰'에서 건별 1만원 이상 결제하면 전월 이용금액에 따라 회당 최대 4000원을 월 5회까지 할인받을 수 있다. 기존 회원에게도 추가된 혜택이 자동 적용된다.
오프라인 다이소 매장에서도 건별 1만원 이상 결제 시 회당 최대 4000원의 결제일 할인을 월 5회까지 제공한다. 온라인과 오프라인에서 각각 월 5회씩, 합산 월 최대 4만원까지 할인받는 구조다.
새로 추가된 혜택 외에 다이소몰 결제금액의 1%를 이용금액과 할인한도 조건 없이 할인하는 혜택도 제공한다. 다이소 오프라인 매장에서는 결제금액의 0.5%를 다이소 멤버십 포인트로 추가 적립해 준다.
생활 영역 할인 혜택도 담았다. 커피전문점에서 건별 1만원 이상 결제하면 2000원을 월 5회까지 할인해 준다. 배달앱에서는 건별 2만원 이상 결제 시 2000원 할인을 월 5회까지 받을 수 있다.
할인점과 온라인쇼핑몰, 편의점, 의료 업종에서는 전월 실적과 할인한도 없이 결제금액의 1%를 할인해 준다.
할인받은 이용금액도 전월 이용실적에 포함한다. 할인 혜택을 이용하면서 다음 달 혜택을 받기 위한 실적도 쌓을 수 있다는 설명이다.
연회비는 국내전용과 해외겸용(VISA) 모두 8000원이다. 자세한 혜택은 삼성카드 홈페이지와 모니모 앱에서 확인할 수 있다.
삼성카드 관계자는 "다이소를 자주 이용하는 고객들이 오프라인 매장뿐만 아니라 다이소몰에서도 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 상품을 리뉴얼했다"며 "앞으로도 고객의 쇼핑 트렌드를 반영한 맞춤형 혜택을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com