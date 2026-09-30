삼성카드, 이마트 계열 10% 할인 '이마트신세계 PLUS' 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성카드는 30일 이마트신세계 PLUS 삼성카드를 출시했다.
- 이 카드는 이마트 계열서 월 최대 4만원 10% 할인했다.
- 생활비·해외·백화점 혜택 담았고 연회비는 1만8000원이다.
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의료·교육·통신 3% 할인…해외 가맹점 1% 할인
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 이마트 계열 브랜드 이용 고객을 위한 '이마트신세계 PLUS 삼성카드'를 출시했다고 30일 밝혔다.
이 카드는 이마트와 트레이더스 홀세일 클럽, 노브랜드 등 이마트 계열 브랜드 이용에 특화된 상품이다. 해당 브랜드에서 월 최대 4만원까지 10% 할인을 제공하고 2~3개월 무이자할부 혜택도 제공한다.
생활비 할인 혜택도 담았다. 병·의원과 약국, 학원, 주요 인터넷강의, 학습지 결제 시 월 최대 5000원까지 3% 할인된다. 이동통신요금 정기결제 역시 월 최대 5000원까지 3% 할인 혜택을 받을 수 있다.
해외 가맹점에서는 이용금액 제한 없이 1% 할인을 제공한다. 신세계백화점 제휴 서비스와 2~3개월 무이자할부 혜택도 이용할 수 있다.
연회비는 국내전용과 해외겸용(Mastercard) 모두 1만8000원이다.
삼성카드 관계자는 "이마트 계열 브랜드 이용에 특화된 혜택과 함께 교육비, 통신비 등 생활 전반의 소비 영역에서 실질적인 혜택을 담았다"며 "앞으로도 고객의 일상에 도움이 되는 다양한 혜택을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com