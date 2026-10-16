무역협회 등 5개 기관, 수출기업 할랄시장 진출 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회는 16일 할랄시장 진출 지원 협약을 체결했다
- 무역협회 등 5개 기관은 인증·규제 정보와 지원사업을 연계한다
- 협약기관들은 시험·컨설팅·해외마케팅 등 전문 서비스를 지원한다
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인증·규제 정보부터 해외마케팅까지 연계 지원
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국무역협회가 국내 수출기업의 글로벌 할랄시장 진출을 돕기 위해 유관기관들과 협력체계를 구축한다. 할랄 인증과 국가별 규제 정보부터 해외마케팅까지 기관별 지원 서비스를 연계해 수출기업의 부담을 줄인다는 계획이다.
무역협회는 16일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국농수산식품유통공사(aT), 한국화학융합시험연구원(KTR), 한국식품연구원(KFRI)과 '수출기업 할랄시장 진출 지원 강화를 위한 다자간 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 글로벌 할랄시장이 성장하는 가운데 인도네시아 등 주요국이 할랄 인증을 의무화하고 관련 규제를 강화하는 데 대응하기 위해 마련됐다. 각 기관이 개별적으로 제공하던 인증·규제 정보와 지원사업을 연계해 기업들이 필요한 서비스를 한 번에 파악하고 이용할 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다.
협약기관들은 국가별 할랄 정책과 인증제도, 시장동향 정보를 공유하고 '할랄 종합정보 플랫폼'을 통해 지원사업을 연계할 예정이다. 수출기업의 인증 및 시장 진출 과정에서 발생하는 애로사항을 공동 발굴하고 시험·분석, 인증 컨설팅, 해외마케팅 등 전문 서비스도 지원한다.
무역협회는 이번 협약을 계기로 기관 간 정보 교류와 공동사업 발굴을 확대하고, 국내 수출기업의 할랄시장 진입 장벽을 낮춰 나갈 방침이다.
mkyo@newspim.com