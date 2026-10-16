크래프톤, 'PMPS 2026 시즌 2' 결승전 17일 대전서 개최

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤은 17일부터 이틀간 대전에서 PMPS 시즌2 결승을 개최했다
- 결승 순위는 서킷 베네핏과 결승 경기 점수를 합산해 결정한다
- 우승팀은 PMGC에, 상위 5개 팀은 BMIC에 진출한다
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대전시 캐릭터 '꿈돌이' 협업 굿즈·현장 이벤트 마련
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤은 '배틀그라운드 모바일'의 국내 프로 e스포츠 대회 '마운틴듀 펍지 모바일 프로 시리즈 2026 시즌 2(PMPS 2026 시즌 2)' 결승전을 오는 17일부터 18일까지 대전 이스포츠경기장에서 개최한다고 16일 밝혔다.
이번 결승전은 올 시즌 국내 배틀그라운드 모바일 e스포츠 최강팀을 가리는 무대다. 최종 순위는 앞서 진행된 서킷 스테이지에서 획득한 베네핏 포인트와 결승전 경기 점수를 합산해 결정된다.
총상금은 4000만원으로 우승팀에 2500만원, 준우승팀에 1000만원, 3위 팀에 500만원이 각각 수여된다.
상위권에 오른 팀에는 국제 대회 진출 기회도 주어진다. 우승팀은 글로벌 대회인 '펍지 모바일 글로벌 챔피언십(PMGC)' 출전권을 획득하며, 상위 5개 팀은 '배틀그라운드 모바일 인비테이션 컵(BMIC)'에 진출한다.
크래프톤은 대전시와 협력해 현장 관람객을 위한 다양한 행사도 마련했다. 대전시 대표 캐릭터 '꿈돌이'와 협업한 텀블러와 그립톡, 스티커 등 한정판 굿즈를 선보이고, 결승전 티켓 구매자 전원에게 꿈돌이 협업 티셔츠를 증정한다.
대회 기간 열리는 대전 지역 축제 '빵축제' 현장에도 PMPS 포토존과 체험 프로그램을 운영한다. 참가자에게는 꿈돌이 협업 굿즈와 배틀그라운드 피규어 등 경품을 제공할 예정이다.
한국펩시콜라의 탄산음료 브랜드 마운틴듀는 이번 대회에 공식 후원사로 참여한다. 마운틴듀는 지난해부터 배틀그라운드 모바일과 협업을 이어오고 있다.
결승전은 배틀그라운드 모바일 e스포츠 공식 유튜브와 SOOP, 네이버 치지직, 틱톡 채널을 통해 생중계된다. 자세한 정보는 배틀그라운드 모바일 공식 카페와 e스포츠 공식 소셜미디어(SNS)에서 확인할 수 있다.
flurry327@newspim.com