그레타 거윅 '나니아: 마법사의 조카', 메인 예고편 공개

AI 핵심 요약beta
- 영화 ‘나니아: 마법사의 조카’가 14일 아트워크와 예고편을 공개했다
- 두 아이가 마법 반지로 나니아에 들어가 세계의 기원을 마주했다
- 그레타 거윅 감독이 연출했으며 영화는 2027년 공개될 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아슬란·하얀 마녀 기원 담아…2027년 공개
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '나니아: 마법사의 조카'가 아트워크와 메인 예고편을 공개했다고 14일 밝혔다.
'나니아: 마법사의 조카'는 우연히 마법의 세계에 들어간 두 아이 디고리와 폴리가 하얀 마녀 제이디스와 나니아를 창조한 사자 아슬란을 만나면서 벌어지는 이야기를 그린 판타지 어드벤처다.
C.S. 루이스의 판타지 소설 '나니아 연대기' 가운데 나니아 세계의 탄생을 다룬 작품을 원작으로 한다. 영화에서는 기존 시리즈에서 본격적으로 다뤄지지 않았던 나니아의 기원을 그린다.
연출은 '작은 아씨들', '바비' 등을 만든 그레타 거윅 감독이 맡았다.
공개된 아트워크에는 이번 작품에서 선보일 나니아 세계의 분위기를 담았다. 함께 공개된 메인 예고편에서는 이웃인 디고리와 폴리가 앤드류 삼촌의 마법 반지를 통해 낯선 세계로 이동하는 과정이 그려진다.
예고편에는 아슬란의 노래로 나니아가 탄생하는 모습과 훗날 하얀 마녀가 되는 제이디스의 등장도 담겼다. '나니아 연대기'를 상징하는 가로등과 옷장에 얽힌 이야기 역시 이번 작품에서 다뤄질 예정이다.
'나니아: 마법사의 조카'는 2027년 공개될 예정이다.
taeyi427@newspim.com