'원자로 자동정지' 한울원전 4호기 52일 만에 정상 운전

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한울원전본부, 원인조사 거쳐 발전기차단기 설비 교체....안전성 강화

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 터빈발전기 보호신호로 터빈이 정지되고 원자로가 자동 정지되면서 가동이 멈췄던 경북 울진의 한울원전 4호기가 발전 재개에 이어 100% 출력에 도달하면서 정상 운전에 들어갔다.

지난 8월 19일 고압력에 의해 원자로가 자동 정지되면서 가동이 멈춘 지 52일 만이다.

경북 울진의 한울원전4호기가 9일 오전 11시22분을 기해 100% 출력에 도달하면 정상운전에 들어갔다.[사진=한울원전본부]2026.10.09 nulcheon@newspim.com

한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(한울본부)는 "한울 4호기(가압 경수로형, 100만 kW급)가 8일 00시 13분에 발전을 재개해 9일 오전 11시 22분을 기해 100% 출력에 도달했다"고 9일 밝혔다.

앞서 한울원전 4호기는 지난 8월 19일 가압기 고압력에 의해 원자로가 자동정지되면서 가동이 멈췄다.

한울본부는 원자로 자동정지 관련 자세한 원인조사를 거쳐 발전기 차단기 설비를 교체하고 건전성 시험 등 원전 안전성을 강화하고 발전을 재개했다.

한울원전본부는 "안전한 원전 운영을 위해 최선을 다할 계획"이라며 "관련 원전 정보도 상시 투명하게 공개할 예정"이라고 밝혔다.

nulcheon@newspim.com