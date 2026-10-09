대전역 인근서 시내버스가 차량 3대 잇따라 충돌…6명 부상

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대전역 네거리 신호 위반 통과…지하차도 진입한 뒤 멈춰

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전역 인근 도로에서 시내버스가 차량 3대를 잇따라 들이받아 6명이 다치는 사고가 발생했다. 사고 직후 버스는 신호를 위반한 채 대전역 네거리를 통과해 지하차도까지 진입한 뒤 멈춰 섰다.

9일 오전 7시 30분쯤 대전 중구 정동 대전역 인근 도로에서 시내버스가 택시와 승용차 등 차량 3대와 잇따라 충돌했다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 9일 오전 7시 30분쯤 대전 중구 정동 대전역 인근 도로에서 시내버스가 택시와 승용차 등 차량 3대와 잇따라 충돌했다. [사진=송영훈 독자 제공] 2026.10.09 gyun507@newspim.com

이 사고로 버스 승객과 승용차 운전자 등 6명이 다쳐 병원으로 이송돼 치료받고 있다.

버스는 충돌 이후에도 운행을 이어가다 대전역 네거리에서 신호를 위반한 채 교차로를 통과했다. 이후 지하차도로 진입해 중간 지점에서 멈춰 섰다.

당시 교통량이 많은 대전역 네거리를 통과하는 과정에서 추가 충돌 사고는 발생하지 않았다.

경찰은 차량 블랙박스 영상과 운전자 진술 등을 확보해 사고 원인과 버스가 충돌 이후에도 멈추지 않은 경위 등을 조사하고 있다.

gyun507@newspim.com