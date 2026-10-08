한국외대 HUFS GSI CUP, 11월 'FALL SERIES' 개최…우승자 해외 파견

AI 핵심 요약beta
- HUFS GSI컵 4회전이 11월 8일부터 10일까지 열렸다.
- 남녀 우승자에게 호주 퍼스 국제주니어오픈 파견을 줬다.
- 대회는 64명 선착순 모집해 WAGR 연계를 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=우승하면 국제무대 진출 지원을 받을 수 있는 주니어 골프대회가 열린다.
한국외국어대학교 글로벌스포츠산업학부가 주최·주관하는 주니어 골프대회 '2026 HUFS GSI CUP INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP FALL SERIES' 제4회 대회가 오는 11월 8일부터 10일까지 강원도 원주 성문안 컨트리클럽에서 열린다.
이번 대회는 올해 네 차례에 걸쳐 진행되는 HUFS GSI CUP의 2026 시즌 마지막 시리즈다. 남녀 중·고등부 아마추어 선수를 대상으로 총 64명을 선착순 모집하며, 사흘간 54홀 스트로크 플레이 방식으로 우승자를 가린다.
제4회 대회가 열리는 성문안CC는 올해 HUFS GSI CUP 시리즈가 이어져 온 주요 무대다. 시즌 마지막 대회 역시 동일한 코스에서 진행돼, 기존 참가 선수들에게는 한 시즌 동안 변화한 경기력을 확인할 수 있는 기회가 되고 신규 참가 선수들에게는 국제 랭킹과 연계된 대회를 경험할 수 있는 무대가 될 전망이다.
대회는 11월 8일부터 10일까지 3일간 진행된다. 조직위원회는 참가 선수들이 단기간의 성적뿐 아니라 여러 라운드에 걸친 경기 운영 능력을 경험할 수 있도록 54홀 대회로 구성했다.
제4회 대회에서는 남자부와 여자부 우승자에게 호주에서 열리는 PERTH INTERNATIONAL JUNIOR OPEN 파견 기회가 제공된다. 국내 대회에서 거둔 성과를 실제 해외 경기 경험으로 연결해 주니어 선수들의 국제 경쟁 경험을 확대한다는 취지다.
HUFS GSI CUP은 우승자를 가리는 대회를 넘어 주니어 선수들이 국제적인 선수 평가 체계 안에서 자신의 경기력을 확인할 수 있는 무대를 만드는 데 초점을 두고 있다.
대회는 세계아마추어골프랭킹(WAGR)과 Junior Golf Scoreboard(JGS)과 연계돼 있으며, 참가 선수들은 공식 경기 성적을 통해 국제무대를 준비하는 데 필요한 경험을 축적할 수 있다.
올해 진행된 앞선 세 차례의 대회에서는 참가 선수들이 WAGR 포인트를 획득하고, 일부 선수들이 새롭게 세계랭킹에 이름을 올리기도 했다. 조직위원회는 이를 바탕으로 국내에서의 경기 경험이 랭킹 관리와 해외 대회 도전으로 이어질 수 있도록 대회의 역할을 확대하고 있다.
국내 대회를 넘어 해외 파견 프로그램으로 이어지고 있다. HUFS GSI CUP은 올해 시리즈에 참가한 선수 가운데 선발된 선수들을 대상으로 10월 말 인도네시아 로열 자카르타 골프클럽에서 열리는 국제 주니어 골프대회 파견을 진행한다. 참가 선수들은 현지에서 다양한 국가의 주니어 선수들과 직접 경쟁하며 국내 대회와는 다른 경기 환경과 국제대회 운영 방식을 경험하게 된다.
인도네시아 파견이 올해 HUFS GSI CUP을 통해 마련된 첫 해외 경기 경험 가운데 하나라면, 이번 제4회 대회의 호주 파견 기회는 그 흐름을 이어가는 다음 단계다.
특히 해외 대회 출전 경험은 주니어 선수들에게 단순한 성적 이상의 의미를 갖는다. 익숙하지 않은 코스와 환경에서 경기를 운영하고, 다른 국가의 선수들과 경쟁하며 자신의 경기 수준을 객관적으로 확인할 수 있기 때문이다. HUFS GSI CUP은 이러한 경험을 국내 대회 참가와 연결해 선수들의 국제 경쟁 경험을 넓혀간다는 계획이다.
HUFS GSI CUP 조직위 관계자는 "올해 대회를 운영하면서 국내 주니어 선수들이 대회 참가를 통해 국제 랭킹에 도전하고, 그 경험을 다시 해외 대회로 확장하는 과정을 만들어가고 있다"며 "시즌 마지막 대회인 제4회 대회 역시 선수들이 자신의 현재 위치를 확인하고 더 큰 무대로 나아갈 수 있는 기회가 되기를 기대한다"고 밝혔다.
이어 "인도네시아 파견에 이어 제4회 대회 남녀 우승자에게 호주 파견 기회를 제공하는 것도 같은 취지"라며 "앞으로도 국내 주니어 선수들이 국제적인 경기 경험을 보다 가까이에서 접할 수 있도록 대회와 해외 교류 프로그램을 함께 발전시켜 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
제4회 HUFS GSI CUP INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP은 11월 8일부터 10일까지 성문안CC에서 개최되며, 남녀 중·고등부 선수 총 64명을 선착순 모집한다. 참가 신청 및 세부 대회 정보는 HUFS GSI CUP 공식 홈페이지와 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.
iaspire@newspim.com