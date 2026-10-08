금투협, 日 자산운용협회와 협력 강화 위한 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 금융투자협회가 7일 토론토서 IMAJ와 MOU를 체결했다.
- 한일 자산운용 정보 공유와 공동 세미나를 추진하기로 했다.
- 10월 도쿄·11월 서울서 상호 교류와 협력을 이어가기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융투자협회는 7일(현지시간) 캐나다 토론토에서 제39차 국제자산운용협회(IIFA) 연차총회 기간 중 일본 자산운용협회(IMAJ)와 양국 자산운용 산업의 발전 및 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
금융투자협회에 따르면 이번 협약은 한·일 자산운용업계 간 상호 이해를 높이고, 지속적인 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
양 기관은 향후 임직원 교류, 양국 자산운용 시장·제도 관련 정보 공유, 공동 세미나와 워크숍 개최 등 다각적인 협력 네트워크를 가동해 실질적인 성과를 도출해 나갈 계획이다.
양 기관 간 교류도 본격화된다. 오는 10월 도쿄에서 개최되는 'IMAJ 창립 컨퍼런스'에 금융투자협회는 연사를 파견해 한국 자산운용시장의 구조적 변화와 성장 경험, 장기 자산형성 확대를 위한 산업의 대응을 소개할 예정이다 .
11월에는 요시오 히시다(Yoshio Hishida) IMAJ 회장이 해외금융협력협의회가 서울에서 개최하는 '제11회 국제금융협력포럼'에 공식 초청되어 방한할 예정이다. 히시다 회장은 방한 기간 중 금융투자협회 회원사들과 만나 일본 자산운용시장의 최신 동향과 정책 변화를 공유하고 양국 산업 간 협력 방안을 다각도로 모색할 계획이다.
황성엽 금융투자협회 회장은 "이번 MOU를 계기로 양 기관이 단순한 정보 교류를 넘어 실질적인 협력의 결실로 이어지길 기대한다"며 "양국 자산운용업계가 서로의 경험과 강점을 공유하며 함께 성장해 나갈 수 있도록 금융투자협회도 적극적인 역할을 하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com